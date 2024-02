"Ha scelto di salvare se stesso": così la criminologa smaschera Fedez

Lo scoop di Dagospia sulla fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez sta tenendo banco sul web dalle prime ore della mattinata, cioè da quando la notizia è rimbalzata sui siti di tutte le testate. Al momento, però, manca ancora una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Mentre la giustizia sta facendo il suo corso e Chiara Ferragni prova a difendersi dalle accuse di truffa aggravata, la vita privata dei Ferragnez è andata in frantumi. Secondo gli esperti Fedez avrebbe scelto di salvare sé stesso piuttosto che il suo matrimonio. A dirlo è la criminologa Roberta Bruzzone, che durante la trasmissione Ore14 condotta da Milo Infante su Rai2 ha provato a dare una chiave di lettura alla rottura tra il rapper e l'influencer.

"Mi stupisce che questo allontanamento avvenga solo ora", ha esordito la criminologa in collegamento esterno con lo studio, parlando della vicenda su cui si è aperta la trasmissione di Milo Infante: "Perché c'è una lettura personologica di Fedez in questa situazione. Mi sarei molto stupita che rimanesse al fianco di Chiara come cavalier combattente per farle scudo in questa fase delicata della sua vita personale e imprenditoriale".

Roberta Bruzzone ha riferito di non essere affatto stupita del triste epilogo della relazione e ha puntato l'attenzione sul rapper: "Dal suo punto di vista l'unico modo per salvare sé stesso temo sia quello di scaricare la moglie e prenderne le distanze. Se lui deve scegliere tra salvare la moglie e il loro matrimonio, mi pare evidente che al momento sembrerebbe che la scelta che punta su sé stesso è per lui vincente". Sebbene la dinamica dell'addio tra Fedez e Chiara Ferragni non sia chiara, secondo molti la scelta di prendere le distanze dalla coppia sarebbe stata proprio del cantante.

Nel commentare la notizia la criminologa si è soffermata sul profilo del rapper: "Quello che sta succedendo tradisce un funzionamento personale evidente di Fedez. Ricordo che a Sanremo era il momento della moglie e lui ha fatto di tutto per fare in modo che fosse il Sanremo di Fedez". Secondo Roberta Bruzzone le premesse che la coppia sarebbe scoppiata alla prima difficoltà erano evidenti. "C'è una dinamica in questa coppia che non lasciava molte speranze in un contesto di crisi. Questa è una crisi di Chiara e chiaramente lui non intende minimamente entrare in questa crisi e tantomeno non vuole esserne danneggiato", ha chiarito la criminologa Roberta Bruzzone.