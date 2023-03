"Ecco perché hanno litigato". La rivelazione di Corona su Fedez e Luis Sal

" Luis Sal è stato fatto fuori da Fedez ". Così Fabrizio Corona esordiva sul suo canale Telegram qualche giorno fa, parlando dell'improvvisa scomparsa dello youtuber dal podcast Muschio Selvaggio e soprattutto dalla vita di Fedez. Luis Sal non si mostrerebbe più al fianco del rapper, ma neppure sui social network dove sarebbe scomparso da giorni. E ora l'ex re dei paparazzi sarebbe pronto a tornare sul "caso" con nuove rivelazioni pronte a sollevare l'ennesimo polverone.

Corona e le prime voci

Dietro all'addio tra Fedez e Luis Sal ci sarebbe una questione personale, secondo Corona. " Voci in giro dicono che ci sia stata una relazione tra i due ", aveva detto Fabrizio Corona pochi giorni fa. E per avvalorare la tesi, l'ex re dei paparazzi aveva parlato di un fantomatico aut aut imposto da Chiara Ferragni al marito. Della serie: o Luis o me. Oltre all'ultimatum dell'influencer ci sarebbe però qualcos'altro e Corona lo ha detto nelle scorse ore sul suo canale Telegram, lasciando trapelare un ulteriore dettaglio sulla presunta lite tra Fedez e Luis Sal.

Questioni economiche

" I reali motivi dietro la rottura sono esclusivamente due: questione economica e l'ultimatum che Fedez ha ricevuto da sua moglie, Chiara Ferragni", ha scritto Fabrizio Corona su Telegram, aggiungendo poi di essere in possesso di ulteriori informazioni personali relative ai due ex amici: "E su questi motivi ci sono altri dettagli che nessuno racconterà mai ma che io conosco e pubblicherò ". La promessa verrà mantenuta, probabilmente, nei prossimi giorni, ma intanto il dettaglio relativo a una questione economica fa riflettere, soprattutto se messo in relazione alle parole dello stesso rapper.

Nell'ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio, Fedez ha ospitato Fabio Rovazzi e parlando dei motivi della lite - che ha portato i due cantanti a non parlarsi per quasi cinque anni - ha svelato che dietro all'addio c'era una questione di soldi. "Eravamo un po' troppo legati al vil denaro", ha ammesso il rapper, lo stesso motivo che secondo Corona potrebbe esserci dietro alla strana sparizione di Luis Sal dalla vita di Fedez. Fino allo scorso Sanremo, i due si sono mostrati insieme affiatati come sempre, ma qualcosa potrebbe essere successo proprio in riviera, dove la Rai ha dato visibilità a Muschio Selvaggio inserendolo nel palinsesto di Rai Due.