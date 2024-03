Fedez torna da Cracco, il ristorante dell'ultima lite con Chiara. Il messaggio: "Acqua passata"

Si aggiunge un nuovo capitolo alla travagliata storia dei Ferragnez, ormai in crisi conclamata. Dopo aver cambiato la foto del suo profilo Instagram, ed essere stato tagliato fuori dalle cognate, Fedez torna a far parlare i suoi fan, presentandosi al ristorante di Carlo Cracco in Galleria a Milano. Ebbene sì, proprio il ristorante dove, secondo alcune voci, lui e la moglie Chiara Ferragni avrebbero avuto un'accesissima discussione durante la cena di San Valentino.

La svolta?

Mentre Chiara Ferragni si trova a New York per il suo primo viaggio di lavoro dopo la pesante crisi mediatica innescata dal Pandoro-gate, Fedez ha stupito tutti, facendo la sua entrata nel ristorante di Cracco. L'ultima volta che si era presentato lì era stata per la sera di San Valentino, quando lui e la moglie avevano mostrato ai fan una cenetta romantica che oggi sembra invece l'ultimo, disperato, tentativo di allontare le voci di una separazione ormai imminente.

Il rapper si è recato nel ristorante in Galleria per prendere parte a un progetto chiamato "Cuori in corsia", associazione di volontari e professionisti che promuovono attività di sostegno, gioco e supporto non farmacologico nei reparti pediatrici dei nosocomi italiani. Si trattava, dunque, di una causa benefica a cui il cantante tiene molto. A partecipare all'evento anche altri personaggi noti, fra cui Antonio Conte.

Chiaramente per i fan dei Ferragnez rivedere Fedez da Cracco è stato un colpo al cuore. I ricordi sono subito andati a quella cena di San Valentino che aveva dato loro l'illusione di una riconciliazione (le voci di una presunta rottura fra Fedez e Chiara Ferragni avevano già cominciato a circolare). Chissà se anche il rapper ha pensato alla moglie, durante l'evento. Fra i follower c'è chi ha voluto trovare un indizio in una delle canzoni condivise dal cantante, ossia Acqua passata di Capoplaza. Che sia stato un messaggio diretto proprio all'influencer? Chiara Ferragni è già "acqua passata" per lui?

Rottura conclamata

Ed ecco che qualcuno torna col pensiero a certe dichiarazioni fatte dalla modella e influencer Elisa De Panicis, che ha affermato di aver visto Fedez baciare un'altra donna alla Fashion Week di Parigi. Fedez ha addirittura cancellato la foto che lo ritraeva con la moglie dal proprio profilo Instagram, mentre le cognate Francesca e Valentina Ferragni hanno smesso di seguirlo.

Nonostante che Chiara Ferragni si trovi in questo momento all'estero, il rapper non ha neppure messo piede nel mega-appartamento di CityLife, preferendo portare i figli a casa dei propri genitori.