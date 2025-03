Fedez, le ultime dichiarazioni dell'amante a Corona: "E' ossessivo compulsivo. Temo per lui"

Ascolta ora 00:00 00:00

Neppure l'ammonimento da parte dal Questore di Milano su richiesta di Fedez ha fermato Fabrizio Corona che, nelle scorse ore, è tornato a parlare del rapper e della sua amante, Angelica Montini. Attraverso il suo format "Falsissimo" l'ex re dei paparazzi ha fatto nuove rivelazioni sulle confessioni private che Angelica gli avrebbe fatto su Fedez.

La mossa di Corona

Al centro della vicenda c'è sempre la storia d'amore segreta che la stilista milanese ha avuto con il cantante di Rozzano, quando quest'ultimo era sposato con Chiara Ferragni. Sebbene Federico Lucia abbia provato a mettere a tacere Corona - accusandolo di atti persecutori e vessazioni per avere pubblicato le loro conversazioni private e chiedendo al Questore di ammonirlo - Fabrizio continua a fare rivelazioni scottanti e gli ultimi vocali trasmessi a "Falsissimo" raccontano di un Fedez "ossessivo" nei confronti dell'amante.

Le parole di Angelica Montini

Gli audio si riferiscono a diversi mesi fa, quando l'ex re dei paparazzi portò alla luce il tradimento del rapper. Nei vocali Angelica Montini si mostra molto preoccupata per l'atteggiamento di Fedez: " Ti posso dire la verità, Fabrizio? È solo e ho paura... perché mi manda messaggi deliranti, non da persona sana, non sta bene. Io gli voglio bene, in tutti questi anni non è mai uscito niente solo perché tengo a lui". Gli estratti della conversazione sono stati pubblicati da Fanpage e nel commentare le parole della donna, Corona avrebbe fatto riferimento a una possibile ossessione del rapper nei confronti di Angelica. A quel punto la stilista avrebbe replicato: " Lo so, è ossessivo compulsivo, io ho paura ".

"Mi ha scritto messaggi deliranti"

La donna avrebbe poi raccontato all'ex re dei paparazzi di alcuni strani atteggiamenti avuti da Fedez alla fine della loro relazione, quando tutto era finito: " Mi scriveva compulsivamente dalla mattina alla sera, quindi ho deciso di lasciare Romi (l'ex compagno) e allontanarmi anche da Fede. Stanotte mi ha scritto una caterva di messaggi deliranti e io gli ho scritto che non provo più queste cose per lui, dopo mi ha scritto: "Mi fai schifo". Come fai ad amare una persona così? Io l'ho amato, ma ora non più".

Si tratta di audio che Corona non aveva ancora reso pubblici e che ha deciso di pubblicare dopo le accuse mosse da Federico Lucia e l'ammonimento del Questore. Una sorta di "ripicca" che ora potrebbe avere serie conseguenze.