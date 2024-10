"Fedez vuole portarmi in tribunale". Staffelli svela il retroscena sulla consegna del Tapiro

Ascolta ora 00:00 00:00

Non è finita bene la consegna del tapiro d'Oro a Fedez. La vicenda potrebbe infatti approdare in tribunale. A rivelarlo è stato Valerio Staffelli, l'inviato di Striscia la notizia che il 1° ottobre ha consegnato il premio a un attapirato Federico Lucia per la vicinanza agli ultras rossoneri Luca Lucci, Christian Rosiello e Alex Cologno, che sono finiti in manette nell'ambito dell'inchiesta sulle curve di Milan e Inter.

Il servizio sulla consegna del Tapiro si era concluso con una promessa da parte del rapper: " Valerio ci sentiamo dopo ". Ma Fedez non ha mai telefonato all’inviato di Striscia la notizia, come ha rivelato Staffelli nell'ultimo servizio, nel quale ha spiegato il retroscena legato alla consegna del Tapiro. " L'ho cercato io. Era molto arrabbiato, perché gli ho chiesto dei suoi guardaspalle arrestati, coinvolti anche nella rissa con Iovino nata da una lite in discoteca con Fedez ", ha raccontato Valerio Staffelli, aggiungendo che Fedez gli ha inviato due vocali che Striscia ha ritenuto opportuno non diffondere per motivi di privacy.

Poi l'inviato di Antonio Ricci ha rivelato che Fedez sarebbe pronto a querelarlo per le dichiarazioni fatte durante le riprese del servizio: " Mi ha detto che mi porterà in tribunale e che se vorremo fare un altro servizio con le parole di Luis Sal (Dillo alla mamma, dillo all'avvocato), possiamo farlo perché a lui non fa più ridere ". In effetti Federico Lucia aveva minacciato Staffelli proprio durante la consegna di alcuni giorni fa, quando l'inviato aveva ironizzato: " Ora senza i suoi guardaspalle come farà ad andare a fare le risse ". A quelle parole, Fedez era subito scattato: " Lo hai detto davvero? Eh, mi sa che con questa paghi una bella querela. Sì! In che senso, cosa stai dicendo? Io non sono indagato di nulla e mi dici come faccio ora ad andare a fare le risse?". La vicenda sembrava essersi conclusa con la consegna, vista la promessa di sentirsi in seguito, ma a quanto pare il rapper non sarebbe disposto a soprassedere.

Intanto il rapper si è chiuso nel più rigoroso silenzio. Da oltre ventiquattro ore è sparito dai social network.

Nonostante non risulti indagato nell'inchiesta sulle curve di Milan e Inter, l'ex marito di Chiara Ferragni compare in diverse intercettazioni con gli arrestati, in particolare Luca Lucci. E il clamore suscitato dal suo coinvolgimento, seppur marginale, ai fatti che hanno scosso il mondo del calcio nazionale non ha lasciato indifferente i suoi fan.