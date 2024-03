Kate è stata fotografata per la prima volta dall’operazione all’addome

Il 4 marzo 2024 i fotografi di Tmz hanno avvistato Kate Middleton nei dintorni di Windsor. Non vedevamo la principessa del Galles dallo scorso Natale, quando ha preso parte alla funzione religiosa alla St. Mary Magdalene Church a Sandringham. Basterà uno scatto non ben definito a fermare le fake news e le ipotesi complottiste sulla salute della futura Regina d’Inghilterra?

Kate è tornata

Il sito Tmz ha pubblicato in esclusiva la prima fotografia di Kate dall’operazione all’addome, avvenuta lo scorso 17 gennaio. Per la verità non erano state pubblicate immagini nuove della principessa dallo scorso Natale. Il Palazzo reale non ne aveva diffuse neppure in occasione del suo compleanno, lo scorso 9 gennaio. Dettagli che hanno insospettito tabloid, fan e utenti su Internet, contribuendo alla nascita di teorie piuttosto fantasiose in merito allo stato di salute di Kate.

Ora, però, le cose sono cambiate. La principessa, grandi occhiali scuri a coprirle parte del volto, è stata fotografata mentre si trovava in auto nei dintorni di Windsor. Alla guida c’era sua madre, Carole Middleton. Certo, l’immagine non è stata catturata durante un’uscita ufficiale, ma potrebbe essere comunque il primo passo per il ritorno alla vita pubblica della principessa.

Basterà una foto per mettere a tacere i complottisti?

Non è escluso che la fotografia di Kate in macchina rientri in un’abile strategia di Kensington Palace per zittire una volta per tutte le bizzarre speculazioni riguardanti le condizioni di salute della principessa. Non dimentichiamo che l’assenza di William per “motivi personali” alla funzione religiosa in memoria di Costantino II di Grecia, lo scorso 27 febbraio, aveva infiammato gli animi sui social network, dando vita ad assurde teorie cospirazioniste.

Le voci infondate si erano diffuse a una velocità tale da rendere necessario l’intervento di un portavoce del Palazzo, che aveva dichiarato: “Kensington Palace ha chiarito fin dall’inizio i tempi di ripresa della principessa e forniremo solo aggiornamenti significativi. Queste linee guida restano valide” . Non solo: all’inizio dello scorso febbraio la giornalista spagnola Conchita Calleja aveva addirittura ipotizzato che Kate fosse “in coma”.

Invece, per fortuna, la principessa del Galles starebbe meglio, almeno secondo le fonti e questa foto potrebbe servire a dimostrarlo. È impossibile dire se questo basterà a mettere a tacere i complottisti del web. In ogni caso Kate è tornata.