"Hanno attuato un'exit strategy". Cosa c'è dietro la separazione tra Fedez e Chiara Ferragni

Gli esperti l'hanno definita operazione di marketing, i follower più semplicemente una montatura. Ma a quanto pare la separazione tra Fedez e Chiara Ferragni ha un altro nome: exit strategy. Secondo il settimanale Oggi, che ha dedicato ai Ferragnez la copertina del numero attualmente in edicola, il rapper e l'influencer avrebbero optato per inscenare l'addio per distogliere l'attenzione dei media e del pubblico dai guai giudiziari, che Chiara Ferragni sta affrontando.

L'ipotesi circolava in rete da settimane ma nessuno, prima di oggi, aveva ricostruito con tanta dovizia di particolari la vicenda come ha fatto la rivista. La crisi, innegabile, è iniziata con la tegola della multa milionaria dell'Antitrust all'imprenditrice digitale per il caso Pandoro. "Fedez avrebbe preteso, senza ottenerlo, il licenziamento immediato di Fabio Maria Damato, il manager più vicino alla moglie, anch'egli indagato", riferisce Oggi e questo avrebbe allontanato la coppia, tanto da spingerli a vivere da separati in casa: "Di fatto, la coppia viveva separata da qualche mese: lui al piano di sotto, in una stanza attigua allo studio di registrazione, lei al piano di sopra coi bimbi". Quello che è successo dopo è finito in pasto ai gossip e ai rispettivi profili Instagram: le fedi sparite (poi ricomparse), il rapper cacciato di casa, le foto social scomparse, le incursioni di Pomeriggio 5 e poi le voci sul pool di avvocati messi in campo dalla Ferragni per l'imminente divorzio.

Tuttavia, dietro a tutto questo ci sarebbe un'altra verità. La fantomatica exit strategy. Siamo agli inizi di febbraio, Chiara Ferragni è la grande assente della settimana della moda milanese e le inchieste giudiziarie su di lei, per le attività commerciali mescolate alla beneficenza, si moltiplicano. "La Ferragni, assicura una fonte vicina alla coppia, comincia a pensare a una exit strategy per distogliere l'attenzione dai guai giudiziari", si legge su Oggi, che spiega: "Le ipotesi sul tavolo sono due: perseguire e annunciare una terza gravidanza o comunicare la fine della storia. Sceglie la seconda (che, come effetto istantaneo, ha quello di 'oscurare' il fatto che nessuna griffe l'ha invitata alla Fashion Week)".

Per farlo, però, serve che la Ferragni ne esca bene, precisa la rivista: "Perché la sua immagine non subisca altri scossoni, la 'responsabilità' deve ricadere su Fedez, colpevole di non avere ricambiato il sostegno ricevuto quando a lui fu diagnosticata la malattia". L'accusa? La riporta ancora il settimanale: "Fedez avrebbe fornito un aiuto discutibile alla moglie: prima una difesa sgangherata (con l’attacco ai giornali che, anziché dei femminicidi, si occupano di pandori), poi un progressivo allontanamento. Fino all’autogol del podcast Muschio selvaggio con Marco Travaglio". Dunque, è tutto studiato a tavolino? Fedez continua a sostenere di non essere disposto a "giocare sulla pelle dei figli", ma ancora una volta i dubbi rimangono.