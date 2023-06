Ferragni, Balotelli, Meloni, De Filippi: i voti di maturità di politici e vip

Sui banchi di scuola siamo tutti uguali. Politici, sportivi, attori e persino influencer. Chi prima, chi dopo si è trovato a dovere sostenere l'esame di maturità, ma se molti possono sfoggiare con orgoglio un diploma, altri - come alcuni rapper notissimi - si sono arresi prima, rinunciando al titolo. Nel giorno dell'inizio della maturità per migliaia di studenti italiani siamo andati a curiosare nelle bacheche scolastiche e grazie al sito Skuola.net abbiamo scoperto con quali votazioni si sono diplomati molti personaggi famosi italiani e chi, invece, ha solo la terza media.

I volti noti del mondo dello sport

Tra gli sportivi più meritevoli c'è Giorgio Chiellini. L'ex bandiera della Nazionale italiana ha conseguito il diploma scientifico con 92/100 e nel 2010 si è laureato con 109/110. Ben più difficile, invece, il percorso del portiere Gigio Donnarumma, che nel 2017 preferì concedersi una vacanza piuttosto che sostenere gli esami di maturità con la conseguente bocciatura. L'anno successivo, però, ci riprovò e grazie a una tesina su se stesso si diplomò con 70/100. È stato più bravo il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri diplomatosi con 80/100 mentre Mario Balotelli si è fermato a uno striminzito 60/100. Lo schermidore olimpico Aldo Montano si è diplomato invece con 54/60 mentre Federica Pellegrini portò a casa l'esame con 75/100. " Ricordo la tanta emozione, e forse per me lo step più difficile è stata la terza prova" , raccontò anni fa la Divina sulla sua maturità.

Esponenti politici

Ben più alti i voti degli esponenti politici italiani più in vista. Giorgia Meloni ha conseguito il diploma di maturità linguistica con il massimo dei voti (60/60), la stessa votazione ottenuta anche da Matteo Renzi e Giuseppe Conte. Più recente invece l'esame di Luigi di Maio, che gli è valso un punteggio di 100/100 come l'ex ministro Maria Elena Boschi (100/100). Meno perfetta, invece, la prestazione dell'ex sindaca di Roma Virginia Raggi che ottenne la maturità scientifica con 55/60. Meno bene i due rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista (46/60) e l'ex presidente della Camera Roberto Fico (40/60). Testa a testa invece tra Vladimir Luxuria (56/60) e Alessandra Mussolini (57/60), che hanno portato a casa votazioni di tutto rispetto.

Cantanti, attori e influencer

Ben più variegati i risultati dei vip del mondo dello spettacolo e dei social. Tra i più meritevoli figurano Tiziano Ferro, diplomato al liceo scientifico con 55/60, il conduttore fiorentino Carlo Conti, diplomato ragioniere con 60/60 e Cristina Parodi, che ha superato l'esame di maturità classica con il massimo dei voti (60/60). Discreto anche il voto finale conseguito dall'amatissima Maria De Filippi, diplomatasi al liceo classico con 52/60. Al Liceo classico di Cremona una sconosciuta Chiara Ferragni portò, invece, a casa un soddisfacente 78/100, quando la sua carriera social non era ancora decollata. Decisamente risicati invece i risultati conseguiti dall'ex protagonista di Amici e oggi attrice di teatro e fiction Diana del Bufalo (60/100) e dal comico e conduttore Luca Bizzarri (42/60). Andrea Delogu ha portato a casa il punteggio minimo al liceo scientifico indirizzo informatico (36/60) e anni fa parlò dell'esame come di un evento stressante: " Appena finito mi si alzò la febbre a 38 per quanto ero tesa ".

Personaggi famosi senza maturità

C'è poi chi, come Fedez, Rovazzi e Blanco, ha deciso di abbandonare la scuola prima dell'esame finale, rimanendo con un pugno di mosche in mano. Alcuni anni fa Fedez rivelò di avere lasciato il liceo artistico al quarto anno per dedicarsi alla musica. Stesso discorso per Damiano David, leader dei Maneskin e Fabio Rovazzi, che lasciò gli studi un anno prima della maturità per dedicarsi alla passione per i video. Ben più complesso il percorso di un altro noto rapper della scena musicale italiana, Emis Killa, passato dall'istituto tecnico all'alberghiero per poi andare a lavorare. Hanno preferito la carriera allo studio Kim Rossi Stuart, Blanco e Sangiovanni. Questi ultimi artisti avrebbero dovuto sostenere l'esame di stato nel 2022, ma vista la popolarità avuta nel campo della musica hanno preferito trascurare gli studi in favore della carriera. Senza maturità anche la popolare conduttrice Michelle Hunziker. La showgirl ha un diploma svizzero non riconosciuto nel nostro paese e appena arrivata in Italia si iscrisse al liceo linguistico senza, però, mai terminare gli studi.