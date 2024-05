"Sono solo un dipendente", il manager Fabio Maria Damato prende le distanze da Chiara Ferragni

Dopo essersi chiuso in un lungo silenzio a seguito del "Pandoro-gate", Fabio Maria Damato, storico manager di Chiara Ferragni, decide finalmente di parlare, e lo fa rispondendo alle domande del programma televisivo Far West, in onda su Rai3. Si tratta di un momento difficile per l'impero dell'influencer cremonese e per tutto il suo entourage. A seguito dell'inchiesta scattata per il caso del pandoro della Balocco, quel castello luminoso che pareva fare da sfondo alla vita del clan Ferragni sembra essere inevitabilmente crollato.

Anche Fabio Maria Damato, general manager di Chiara Ferragni - grandissimo amico, quello che l'ex Blonde salad definiva " braccio destro e sinistro " -, sta passando un brutto periodo. Risulta infatti a sua volta indagato nel caso Balocco. Finito nel mirino di Fedez che, secondo alcune voci, avrebbe voluto licenziarlo subito dopo la diffusione dello scandalo, Damato è rimasto un po' defilato, non rilasciando dichiarazioni.

Nel corso dell'ultima puntata di Far West ha infine deciso di parlare, incalzato dalle domande dell'inviata della trasmissione. "Io ti ringrazio per questo interessamento ma non ho molto da aggiungere, non è il caso, è già una cosa complicata e dolorosa ", ha dichiarato al microfono della cronista, che lo aveva cercato per avere un suo commento.

L'inviata, però, non ha desistito, provando comunque a ottenere una qualche dichiarazione. Parlando del caso Pandoro, ha chiesto se Damato e il resto dell'entourage di Ferragni fosse a conoscenza dell'errore. Ed è stato a questo punto che Fabio Maria Damato ha, in un certo senso, preso le distanze. "Non posso aggiungere nulla, mi dispiace. Sono dipendente della società, quello che doveva dire l'ha detto Chiara Ferragni, che si è esposta. Io non ho mai parlato e non voglio farlo ora. Io lavoro per la signora Ferragni, tutto qui" , ha infatti risposto.