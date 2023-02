Chi è Matilda De Angelis, protagonista di "Lidia Poët" e chi è il nuovo fidanzato

Sanremo, serie tv americane, film e fiction da protagonista in Italia e copertine delle maggiori riviste nostrane. Il curriculum di Matilda De Angelis, attrice classe 1995, è uno dei più lunghi - considerata l'età - del panorama cinematografico soprattutto se si considera che la data del suo esordio è fissata a pochi anni fa. Era il 2016, infatti, quando la giovane bolognese conquistava la scena nella pellicola "Veloce come il vento”, rivestendo il ruolo di pilota Gt accanto al "fratello" Stefano Accorsi. Un esordio che le è valso la candidatura ai David di Donatello a soli 21 anni.

Da quel momento la sua carriera è decollata. Nel 2017 entra nel cast di "Una famiglia" di Sebastiano Riso al fianco di Michaela Ramazzotti, poi è protagonista ne "Il premio" di Alessandro Gassmann, in "Una vita spericolata" di Marco Ponti nel 2018 fino al ruolo al fianco di Elio Germano in "L'incredibile storia dell'Isola delle Rose" diretto da Sydney Sibilia. È nel 2020, però, che il talento di Matilda De Angelis viene riconosciuto a livello internazionale, quando viene scelta per entrare nel cast di "The Undoing - Le verità non dette", la miniserie americana andata in onda su HBO di Sky Atlantic con Nicole Kidman e Hugh Grant. Gli americani l'hanno osannata e in Italia Amadeus l'ha voluta sul palco dell'Ariston per condurre l'edizione 2021 del festival di Sanremo. Poi sono arrivati i ruoli nelle serie più belle della tv da "Leonardo" fino all'ultimo progetto.

Matilda De Angelis è Lidia Poet

Matilda De Angelis è la protagonista della nuova serie Netflix "La legge di Lidia Poët" (diretta da Letizia Lamartire e Matteo Rovere) in sei episodi, che racconta la storia della giovane Lidia Poët, prima donna a entrare nell’Ordine degli Avvocati in Italia. " La sua battaglia mi ha ispirata ", ha raccontato l’attrice durante la presentazione ufficiale della serie, sfoggiando un nuovo look, decisamente più rock rispetto a come il pubblico l’aveva conosciuta al teatro Ariston quasi due anni fa. E in effetti di tempo ne è passato da quel Sanremo e la De Angelis ha catturato l’attenzione anche per le sue relazioni amorose.

