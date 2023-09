"Troppo gonfio...". Il dettaglio nella foto di Chiara Ferragni scatena il web

Il weekend romantico a Sasso d’Ombrone dei Ferragnez ha fatto scoppiare l'ennesima polemica. Per celebrare il loro anniversario di nozze, Fedez e Chiara Ferragni si sono rifugiati in un resort nel grossetano (da oltre 2mila euro a notte) e per fare contenti i loro fan hanno documentato con foto e video la breve fuga d'amore in Toscana. La furia del popolo dei social, però, si è presto scatenata quando la Ferragni ha deciso di pubblicare l'ennesima foto in piscina con il lato b in primo piano.

"Ultima nuotata della stagione?", ha scritto l'imprenditrice digitale condividendo sulla sua pagina Instagram due foto - presumibilmente scattate da Fedez - mentre si immerge nella splendida piscina del resort. Nelle immagini la Ferragni è girata di schiena e sorride alla fotocamera in una posa, che già in passato aveva scatenato critiche e polemiche. Così, come era prevedibile, il lato b in primo piano dell'influencer cremasca ha dato il via a commenti ironici e pungenti.

La foto social, le polemiche

In molti hanno trovato innaturale la posa sexy della moglie di Fedez, ma soprattutto diverso dal solito il suo fondoschiena. Del resto, l''influencer lo aveva già messo in mostra in altre occasioni, sempre con scatti simili quasi a volere stuzzicare i suoi follower. E le critiche non sono tardate ad arrivare: " Ma perché modificare le foto? Se fatte zoom nella prima nella chiappa sinistra si vede proprio il Photoshop o lo fa apposta o veramente ha dei problemi seri questa donna", "Filtro sedere più gonfio attivato", "Pensati libera col culo photoshoppato. Quanto disagio" .