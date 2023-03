" Pensati… photoshoppata". Pioggia di critiche per l'ultimo post della Ferragni

Se c'è una cosa che verrà ricordata di Chiara Ferragni per la sua partecipazione al festival di Sanremo è quel "pensati libera", che ormai si trova rivisitato in ogni salsa fuori e dentro alla rete. Gli ultimi a utilizzarlo sono stati i suoi follower per criticarla per lo scatto irriverente, che l'imprenditrice digitale ha scelto di condividere sul suo canale Instagram.

Chiara Ferragni è volata in Marocco con il suo staff e altre influencer per sponsorizzare una nota marca di abbigliamento italiana. La moglie di Fedez si trova a Ourika, nel cuore dell'entroterra marocchino, e tra una visita ai suq e un pranzo tipico, si è concessa anche il primo bagno di stagione nella piscina dell'albergo, dove alloggia gli altri amici e colleghi. L'occasione giusta per farsi scattare una foto e pubblicarla sulla sua pagina social. La posa scelta (di schiena con il lato b in bella mostra) non ha però entusiasmato i suoi seguaci e le critiche sono arrivate in breve tempo. Un fatto non nuovo per lei, visto che pochi giorni fa era stata criticata per la foto senza pantaloni.

La polemica social

La contestazione ha riguardato più argomenti: dall'ennesima trasferta senza Leone e Vittoria ( "E i bambini a casa col padre") al senso del post pubblicato ("A parte il culo improbabile, sarei curioso di sapere il significato di questo post "). Ma a infiammare la polemica è stato soprattutto il lato b dell'influencer, per molti diverso da quello mostrato fino a oggi. " Ma ti è lievitato il sedere??? Non mi pare lo stesso fisico che abbiamo visto al festival ", ha scritto un utente, interrogandosi sull'improvviso cambiamento estetico di Chiara Ferragni. Mentre un'altra ragazza aggiungeva: "Non mi sembra quello originale ".