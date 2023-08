"Photoshop..". La foto del tuffo della Ferragni non convince i fan

La vacanza a Ibiza di Chiara Ferragni sta diventando un caso. Prima la foto sul dirupo, che ha sollevato i dubbi su un possibile addio a Fedez, poi le critiche per la foto sulla spiaggia libera e ora la polemica per lo scatto del tuffo dalla barca palesemente ritoccato. Insomma, la moglie di Fedez non smette di far parlare di sé in un modo o nell'altro.

A scatenare l'ennesima polemica social è stata la foto condivisa dall'imprenditrice digitale sulla sua pagina Instagram. Un'immagine nella quale la Ferragni si tuffa dallo yacht per nuotare nelle limpide acque di Ibiza. L'immagine - decisamente troppo perfetta a causa delle gambe perfettamente distese e dei capelli in ordine - ha sollevato molti dubbi sulla sua natura, così in tanti hanno ipotizzato che l'influencer abbia fatto ricorso a Photoshop con l'intento di renderla migliore agli occhi dei follower.

Le critiche per la foto del tuffo

Sotto al post si sono moltiplicati i commenti di disapprovazione: " Sì certo, un tuffo dove i capelli stanno verso le spalle invece che verso il mare e dove entra in acqua neanche uno spruzzo. Fatevi un corso di Photoshop avanzato. Per favore che ‘sta foto più che fake fa veramente pena ". E la polemica si è infiammata in brevissimo tempo: " Commento gli imbecilli che idolatrano una foto finta!", "Con Photoshop e il fotomontaggio il tuffo si fa senza spostare l'acqua del mare". "Il tuffo con Photoshop non si può vedere... Era necessario? ". Qualcuno ha fatto notare che la foto condivisa da Chiara è stata fatta dai paparazzi e condivisa dall'influencer sulla sua pagina, forse perché migliore delle sue, ma questo non è servito a placare gli animi.

La replica della Ferragni

Sorpresa del polverone sollevatosi attorno alla foto del tuffo, la moglie di Fedez ha deciso di replicare alle accuse, postando il video del backstage dello scatto tanto discusso, che in realtà è stato fatto dai fotografi di Whoopsee. Su Tik Tok, la Ferragni ha pubblicato il filmato, nel quale si vede il suo tuffo ma da un'altra angolazione come a voler smentire le voci su un possibile ricorso al fotoritocco. La contro-prova, però, non ha sortito l'effetto desiderato e sotto al post si sono accumulati nuovi commenti di critica.