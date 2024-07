Dopo il flop dell'Italia, Federico Chiesa si sposa: dove e quando

Ascolta ora 00:00 00:00

I tifosi italiani non hanno ancora digerito l'eliminazione dagli Europei 2024, ma i calciatori Azzurri hanno già voltato pagina. Archiviata la deludente prestazione in terra tedesca, i ventisei nazionali hanno fatto rientro in Italia e si stanno godendo il poco meritato riposo. Tutto (o quasi) rigorosamente in silenzio dai social network per evitare di finire al centro di nuove critiche. Tra gli Azzurri c'è anche chi, come Federico Chiesa, si sta preparando al giorno più importante: quello del matrimonio.

La proposta e le nozze a fine luglio

Il prossimo 20 luglio l'attaccante della Juventus sposerà la storica fidanzata, Lucia Bramani, e lo sportivo è concentrato sugli ultimi preparativi delle nozze. Lo scorso dicembre l'attaccante bianconero aveva condiviso su Instagram la gioia della proposta di nozze fatta alla compagna Lucia in cima al campanile di San Giorgio a Venezia. Il video del "sì" e dell'anello all'anulare della Bramani aveva fatto il giro del web, diventando virale. Ma del matrimonio non si sapeva praticamente niente, solo che si sarebbe celebrato subito dopo Euro 2024. L'uscita di scena della Nazionale azzurra in Germania non ha cambiato i piani di Chiesa e Bramani, che saliranno all'altare sabato 20 luglio per giurarsi amore eterno nell'austero Duomo di Grosseto. A celebrare le nozze sarà un sacerdote amico della coppia.

Il ricevimento, gli invitati, l'addio al nubilato

Più ricercato e fastoso, invece, il rinfresco di nozze che si terrà nello storico Castello di Vicarello nel comune di Cinigiano alla presenza di oltre duecento invitati. La location è una delle più belle della Toscana, da sempre meta di stranieri, che scelgono di sposarsi in Italia. Come già era accaduto per il matrimonio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, Federico Chiesa e Lucia Bramani inizieranno i festeggiamenti venerdì 19 luglio con un rinfresco per i parenti più stretti, che soggiorneranno nella struttura, e poi saluteranno gli invitati con un brunch già programmato per la giornata di domenica 21.

Al matrimonio di Chiesa sono attesi molti volti noti del mondo del calcio italiano a cominciare dai compagni di squadra della Juventus e da alcuni calciatori della Nazionale, ma non Paulo Dybala, che ha scelto anche lui il 20 luglio per sposare la sua Oriana Sabatini in Argentina.

Intanto la futura sposa, Lucia Bramani, che sui social network è seguita da oltre 200mila follower, ha già festeggiato il suoa Mykonos in compagnia di un ristrettissimo gruppo di amiche.