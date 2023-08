La foto senza filtri, poi l'offesa: perché si parla del selfie di Antonella Clerici

Mostrarsi senza trucco né filtri sui social network non è cosa da tutti. Decine di influencer si camuffano sfruttando i fantomatici filtri e le app di ritocco e finiscono per trasformare i loro volti. Ma tra i tanti, c'è anche chi ha deciso di mostrarsi senza artifici nel nome del "no filter", Antonella Clerici. Nelle scorse ore la conduttrice di È sempre mezzogiorno ha pubblicato un selfie nel quale si è mostrata al naturale, senza trucco né artifici digitali e la risposta del pubblico è stata travolgente.

Come ogni estate Antonella Clerici si è trasferita in Normandia con il compagno, Vittorio Garrone, e la figlia di lei Maelle. Dalle grige atmosfere del nord della Francia, la conduttrice condivide sulla sua pagina Instagram foto e video ma è stato l'ultimo selfie pubblicato a catturare l'attenzione di follower e celebrità.

Il selfie di Antonella Clerici

" Per me la vera vacanza è così. Senza filtri, senza trucco e parrucco, senza tacchi né vestiti eleganti, né movida. Con la famiglia, gli amici, i miei cani che amo. In una straordinaria semplicità... sereno agosto a tutti" , ha scritto sul web la conduttrice Rai. La foto acqua e sapone della Clerici ha ottenuto oltre centomila like e migliaia di commenti entusiasti, persino da personaggi noti. Dal messaggio affettuoso di Rita Dalla Chiesa ("Ecco, per me le donne vere sono queste. Ti abbraccio e buon agosto a te, Antonellina bellissima") al commento di Elena Sofia Ricci ("Meravigliosa creatura") fino ai cuoricini di Enrico Mentana, Andrea Delogu e Paola Perego.

L'attacco di un'ex gieffina

Il post Instagram ha fatto il pieno di commenti positivi, ma le critiche sono arrivate da alcuni utenti di Twitter, capitanati da un'ex gieffina, che ha fatto delle provocazioni la sua cifra distintiva. Commentando un cinguettio di un utente, Elenoire Ferruzzi - l'icona trans che ha partecipato al Grande Fratello Vip 2022 - è passata direttamente alle offese, attaccando la conduttrice: "Un uomo". Le sue parole offensive hanno scatenato, però, le critiche di altri utenti, che hanno sottolineato l'incoerenza dell'ex gieffina, colei che denunciò di essere stata bullizzata ma oggi, di fatto, è diventata lei stessa una bulla. Ma per molti la Ferruzzi ha trovato solo il modo di far parlare di sé.