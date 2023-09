La foto allo stadio, la smorfia, lo sfottò social. Cosa è successo tra Totti e la famiglia Blasi

Alla vigilia del ritorno in aula Francesco Totti e Ilary Blasi sono tornati a incontrarsi su un terreno neutro. Il campo da calcio. I due ex coniugi si sono ritrovati allo stadio Tre Fontane per assistere alla partita del Frosinone Primavera contro la Roma per tifare per il figlio Cristian, che veste i colori giallo azzurri. Pur essendo a debita distanza l'uno dall'altro, tra Totti, Noemi e Ilary non sono mancate le schermaglie e la scena è stata ripresa dalle telecamere di SportItalia. Le immagini non sono piaciute al cognato della conduttrice, Ivan Peruch, e il clima tra le due famiglie è tornato a infuocarsi.

Totti e Ilary allo stadio, vicini ma distanti

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno assistito alla partita della Primavera, Roma - Frosinone, per tifare per il figlio Cristian, neoacquisto dei giallo azzurri. Mentre il Pupone e la nuova compagna hanno scelto di sistemarsi in tribuna in un posto più appartato e lontano dagli altri spettatori, la conduttrice si è mimetizzata tra i tifosi in tribuna. Con lei c'era la fidanzata di Cristian, Melissa Monti, e per l'occasione le due donne hanno voluto scattarsi un selfie da condividere sui social. Ma a quanto pare Ilary Blasi è seguita da vicino dagli amici di Noemi Bocchi, presenti allo stadio insieme a lei e Francesco e le telecamere di SportItalia hanno immortalato il momento esatto in cui l'amica della Bocchi ha sbirciato il profilo Instagram della Blasi.

La foto sui social e la smorfia

Vedendo la foto di Ilary con Melissa sedute a pochi metri da loro, l'amica di Noemi ha pensato bene di farle vedere la storia e l'espressione di sufficienza sui loro volti è stata immortalata dalle telecamere da SportItalia. Il video è stato condiviso dall'emittente televisiva su Twitter - che ha parlato di "soap opera" - e le immagini sono diventate virali sul web. Il popolo dei social non si è risparmiato battute e considerazioni da cronaca rosa, ma neppure la famiglia Blasi è rimasta in silenzio. Attraverso le sue storie Instagram, infatti, il cognato di Ilary e marito dei Silvia Blasi, Ivan Peruch, ha commentato con un meme (" Tu guarda la madonna ", riferito forse a Totti che avrebbe dovuto guardare Noemi piuttosto che la sua ex moglie) e ha ricondiviso il video con un emoji, che sa tanto di sfottò.