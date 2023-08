Le foto sui social, le lacrime, la rivelazione: cosa sappiamo sulla malattia di Wanda Nara

Da diverse settimane, ormai, c’è grande apprensione per le condizioni di salute di Wanda Nara. La notizia della leucemia che l’avrebbe colpita è rimbalzata sui media di tutto il mondo. Adesso, la showgirl ha deciso di rompere il silenzio – seppure non direttamente – attraverso delle rivelazioni che avrebbe fatto al giornalista argentino Ángel de Brito che, a sua volta, ha reso note alcune parole di Wanda nel corso del programma televisivo Lam. A quanto pare, però, le confessioni della Nara avrebbero lasciato di stucco il padre che a suo modo si dice confuso; mentre cresce l’apprensione del marito, Mauro Icardi.

La notizia della malattia

Tutto è iniziato quando qualche settimana fa è arrivata la notizia del ricovero di Wanda Nara nella clinica di Los Arcos, a Buenos Aires, a seguito di forti dolori addominali che la showgirl avrebbe iniziato ad accusare. Poi, gli esami del sangue avrebbero riscontrato un’infiammazione della milza e un’anomalia dei globuli bianchi; è a questo punto che è arrivata la “diagnosi immediata” dei media: Wanda Nara è affetta da leucemia. In particolare, a dare la notizia, il giornalista Jorge Lanata, conduttore di un programma radiofonico a Radio Mitre che aveva fatto sapere: “Faranno una puntura del midollo per diagnosticare definitivamente quel che è già pubblico ma resta segreto” – poi Lanata ha aggiunto - “Ci sono stati contatti di persone vicine a Wanda con Fundaleu, un centro specializzato nella cura della leucemia”.

La prima reazione di Wanda Nara

Dopo giorni di silenzio, l’imprenditrice aveva deciso di far sentire la propria voce pubblicando un lungo post su Instagram. “Mercoledì ho deciso di fare delle analisi di routine, come faccio ogni anno o ogni volta che viaggio. Alcuni valori non hanno avuto un buon riscontro e ho preso la decisione di farmi ricoverare per sostenere altri controlli che sono andati bene. Giovedì ho lasciato la clinica per fare accertamenti più approfonditi in un luogo specializzato in cui ho fornito le informazioni avute dai risultati dei primi studi” – ha spiegato Wanda prima di sbottare sui social con i media che non hanno saputo “tutelare” i suoi figli: “Come ogni mamma ho cercato di nascondere ai miei figli le mie paure e le mie angosce. Soprattutto perché non avevo ancora avuto una diagnosi precisa. Purtroppo venerdì un giornalista ha detto che aveva conferma di una diagnosi (leucemia, ndr) che nemmeno io avevo avuto”. Tuttavia, la showgirl nel corso del suo messaggio social non ha né confermato, né tanto meno smentito la diagnosi relativa alla leucemia. Al contempo, però, ha ammesso di essersi sottoposta ad esami approfonditi per conoscere fino in fondo il suo quadro clinico.

Il racconto di Wanda e la conferma della leucemia

Se in un primo momento Wanda era stata parecchio vaga sui social, a distanza di qualche giorno, è arrivata la conferma della leucemia dal giornalista Ángel de Brito – giornalista con cui la moglie di Icardi si era confidata anche durante la sua crisi matrimoniale - che ha fatto luce sulle condizioni di salute dell’imprenditrice. “Conferma la malattia che l'ha colpita, ma voglio comunque che sia lei a dirlo”, ha spiegato De Brito in diretta tv, aggiungendo anche che sarà la stessa Wanda a parare della sua malattia quando lo riterrà più opportuno e si sentirà pronta. Poi, il giornalista ha letto alcuni passaggi di quanto raccontatogli da Wanda: “Sono ancora sotto shock, cerco di metabolizzarlo. È stata dura perché nessuno mi ha detto niente. Non hanno confermato la diagnosi e l’ho saputo in tv”, avrebbe detto la Nara riferendosi alle prime voci sulla sua salute diffuse a metà luglio dal conduttore Jorge Lanata nel corso del programma Radio Mitre. Poi, la showgirl ha parlato anche dei primi momenti in cui ha realizzato che le cose non stessero andando per il verso giusto: “All'inizio le infermiere sono arrivate piangendo, mi hanno abbracciata e io ho detto a Mauro: ‘Sto per morire e non me lo dicono’. Sono andata nel panico perché non sapevo cosa stesse succedendo. Avevano dei sospetti, ma potevano essere sei malattie diverse, per questo non mi hanno detto niente. Mauro voleva lasciare la sua carriera, mia sorella Zaira è tornata dalle vacanze, mia madre era sdraiata per terra, i miei figli piangevano per quello che avevano sentito. Sono diventata forte, ma tutto è crollato”. I sospetti sulla malattia sarebbero emersi durante le analisi di routine, invece, la diagnosi è stata fatta a Fundaleu, un centro di Buenos Aires specializzato in malattie ematologiche. Dove le hanno già somministrato le medicine per quella che sarà “una lenta cura”.

Lo choc e la confusione del padre

Come se non bastasse, ad alimentare il mistero che aleggia sulle condizioni di salute di Wanda Nara, ci si mette anche il padre, André Nara. L’uomo con cui Wanda non ha mai avuto un rapporto semplice, si dice “scioccato” per le esternazioni fatte dalla figlia a proposito della malattia che l’avrebbe colpita. “Ho visto le dichiarazioni che ha fatto e ho ascoltato le cose che ha detto Ángel Brito e la verità è che sono rimasto scioccato. Wanda fa un gioco sui suoi network in cui le chiedono come sta. Lei dice che sta bene e che non si sottoporrà a nessun trattamento, ma dopo tre giorni mi ritrovo tutto questo a colazione ed è qui che mi confondo”, ha commentato il padre di Wanda ai microfoni di Socios del Espectaculo. Inoltre, Andrè ha fatto anche sapere di essere confuso per le decisioni prese dall’imprenditrice; infatti, quest’ultima, ha scelto di non sottoporsi alle cure a Milano per seguire Mauro Icardi ad Istanbul, dove il calciatore nella prossima stagione indosserà nuovamente la maglia del Galatasaray.

La reazione di Mauro Icardi

“Mauro voleva lasciare la sua carriera”. Queste le parole della conduttrice argentina a proposito della reazione del marito Mauro. Effettivamente, lui non ha proferito parola riguardo la malattia che avrebbe colpito la moglie, soltanto il profilo Instagram Gossipeame – per l’appunto specializzato in gossip – nei giorni in cui era stata diffusa la notizia, aveva fatto sapere: “Mauro Icardi è con lei molto angosciato...". Tuttavia, “Maurito” qualche settimana fa si è lasciato andare ad un gesto social che in qualche modo è stato interpretato come un segnale forte nei confronti di Wanda. Il calciatore, infatti, ha pubblicato un post contenente sei foto in cui lo si vede in momenti di affetto e amore con la moglie e come didascalia ha scelto due emoj significative: un cuore rosso e un leone. Un messaggio che non lascerebbe spazio a dubbi: la moglie combatterà come un leone e lui le starà vicino.