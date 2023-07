"Voglio raccontare cosa è successo": Wanda Nara rompe il silenzio

Dopo giorni di silenzio Wanda Nara è tornata sui social network con un lungo messaggio. " Avevo bisogno di alcuni giorni per me", ha raccontato su Instagram la showgirl, dove ha pubblicato le prime parole dopo la terribile notizia trapelata dall'Argentina, secondo la quale sarebbe affetta da leucemia. "Ora però voglio raccontarvi un po' cosa è successo ", ha detto la moglie di Icardi, affidando al web non una smentita ma bensì una mezza conferma sulle sue precarie condizioni di salute.

Le analisi poi il ricovero in ospedale

Wanda Nara ha raccontato di essersi sottoposta ad analisi di routine il giorno successivo alla cerimonia di premiazione dei Martin Fierro 2023, dove ha vinto la statuetta come "personaggio rivelazione" della tv argentina. " Mercoledì ho deciso da solo di fare analisi di routine, come faccio sempre ogni volta che viaggio o una volta all'anno. Alcuni valori sono andati male e ho preso la decisione di ricoverarmi per integrare altri controlli (che sono andati bene)", ha rivelato l'argentina, spiegando di essersi poi trasferita in una clinica specializzata per effettuare altri esami specifici: "L'ho fatto cercando di fornire maggiori informazioni ai risultati dei miei primi studi ".

La leucemia e la fuga di notizie

Wanda Nara ha spiegato di avere cercato di mantenere il massimo riserbo attorno alla sua situazione personale per il bene dei figli almeno fino a quando la diagnosi non fosse stata certa: " Come ogni mamma ho cercato di nascondere ai miei figli le mie paure e le mie angosce. Soprattutto perché non avevo ancora una diagnosi accurata ". La notizia della sua malattia, però, è trapelata sui giornali argentini, diventando di dominio pubblico, e la showgirl si è sfogata: " Purtroppo venerdì i miei figli hanno ricevuto da un giornalista la conferma di una diagnosi che nemmeno io avevo. La medicina non è esatta e in quel momento non erano passate nemmeno 24 ore dal mio primo studio ".

"Volevo che i miei figli lo sapessero da me"