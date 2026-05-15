Francesca Tocca, chi è la ballerina di Sal Da Vinci all’Eurovision ed ex moglie di Raimondo Todaro

Il conto alla rovescia verso la finale dell’Eurovision Song Contest è ufficialmente cominciato. Sabato 16 maggio, in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna,le venticinquenazioni in gara si contenderanno la vittoria della 70esima edizione degli ESC. Gli italiani dovranno però attendere fino a tarda notte per assistere all'esibizione di Sal Da Vinci, quart’ultimo in ordine di scaletta.

La sua canzone “Per sempre sì” è già diventata un tormentone in Austria e all’estero anche grazie alla singolare coreografia portata sul palco dell’Eurovision, che vede protagonisti due ballerini professionisti proveniente dalla scuola di “Amici”:Marcello Sacchetta e Francesca Tocca. Nella performance,che accompagna l'esibizione canora di Sal Da Vinci, i due ballerini inscenano un matrimonio all’italiana con tanto di bacio e gonna tricolore. Marcello Sacchetta è l'artefice della coreografia ma la vera star è Francesca Tocca e non solo per la sua bellezza.

Chi è Francesca Tocca

Nata a Catania nel 1989, Francesca Tocca ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della danza a 14 anni, avvicinandosi ai balli di coppialatino-americani. L’incontro con Raimondo Todaro, già ballerino professionista e campione pluripremiato, segna la svolta nella sua carriera. Nel 2003 Francesca e Raimondo diventano una coppia in pista e partecipano a numerose competizioni internazionali, ottenendo la vittoria dei Campionati Italiani di Danza Latino-Americana nel 2006.Dopo aver aperto una scuola di ballo a Catania con Todaro, nel 2015 per lei si sono spalancate le porte del mondo dello spettacolo grazie all'ingresso nel corpo di ballo dei professionisti di Amici di Maria De Filippi. Di recente è stata protagonista del tour del rapper Baby Gang e testimonial pubblicitaria per numerosi brand.

La storia con Raimondo Todaro

Quello tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro non è stato solo un sodalizio artistico.Grazie al feeling nato in pista i due danzatori hanno capito di poter essere una coppia anche fuori dai confini del ballo. Nel 2013 Francisca e Raimondo hanno accolto nelle loro vite la figlia,Jasmine, e l’anno successivo si sono sposati a Roma alla presenza di pochi invitati.

Pochi anni dopo, però, complice una crisi profonda, i due ballerini si sono allontanati salvo poi riavvicinarsi nel 2021, a seguito di alcuni problemi di salute di Todaro. Con grande delusione dei fan il ritorno di fiamma si è spento poco dopo e oggi Raimondo (che è protagonista al Grande Fratello Vip) e Francesca rimangono uniti solo dall’amore per la piccola Jasmine.