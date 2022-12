Fuga a Bangkok per Ilary Blasi con il suo Bastian

Fonti vicine a Ilary Blasi lo avevano anticipato: " Lei e Bastian stanno progettando Capodanno in una località esotica ". E così è stato. Dopo i pranzi e le cene di Natale in compagnia dei genitori e delle sorelle (ma non dei figli, che hanno trascorso le feste con Totti e Noemi Bocchi), Ilary Blasi ha preso il primo volo per la Thailandia insieme al suo nuovo compagno, Bastian Muller. I paparazzi questa volta non sono serviti. Ci ha pensato la conduttrice a documentare il viaggio in prima classe e l'arrivo a Bangkok sui social network con foto e video, che non lasciano niente all'immaginazione.

Felice e serena come non lo era da tempo (assicurano i suoi amici), Ilary Blasi sta ripercorrendo le tappe del celebre film "Una notte da leone 2" a partire dallo spettacolare ristorante di lusso al 65esimo piano dell'hotel e resort Lebua con Sky Bar e vista a 360° gradi su Bangkok. La conduttrice dell'Isola dei famosi si è immortalata con scatti mozzafiato sulla terrazza panoramica del Sirocco Restaurant Lebua Tower, dove sono state girate alcune scene del popolare film con Bradley Cooper.

Davanti all'obiettivo del cellulare Ilary si è mostrata bellissima con indosso un abito chemisier nero griffato, tacchi vertiginosi e capelli raccolti da una parte; mentre dietro l'obiettivo della fotocamera c'era, con ogni probabilità, il nuovo amore, l'imprenditore tedesco con il quale fa coppia fissa da circa un mese. Per il breve soggiorno nella città thailandese la coppia alloggerà nell'hotel da sogno da oltre 800 euro a notte e le foto e i video social non mancheranno di documentare il fantastico soggiorno di Ilary e Bastian per la gioia degli oltre due milioni di follower che seguono la conduttrice su Instagram.

La tappa a Bangkok rappresenta, però, solo una parte del viaggio della Blasi e di Muller, che nelle prossime ore voleranno - secondo alcuni rumor - su un'isola nei mari orientali per godersi l'arrivo del nuovo anno al caldo. Un modo per dimenticare gli ultimi difficilissimi dodici mesi, che hanno segnato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti e l'inizio di una battaglia mediatica e legale durissima. Il tutto lontanissima da Roma, dove il Pupone trascorrerà il Capodanno nel nuovo superattico insieme alla sua Noemi.