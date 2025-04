Funerali di Antonello Fassari, Amendola si accascia sulla bara: "Dolore immenso. Non ero pronto"

Ascolta ora 00:00 00:00

" È un dolore grandissimo, immenso. Non ero pronto. È un momento molto difficile e complicato ". Le parole di Claudio Amendola sono risuonate forti nel silenzio della chiesa degli Artisti a Roma, dove nella mattinata dell'8 aprile si sono svolti i funerali dell'attore Antonello Fassari, scomparso pochi giorni fa all'età di 72 dopo una lunga malattia. Amendola è stato uno dei primi ad arrivare nella chiesa dove parenti, amici e colleghi si sono riuniti per dare l'ultimo saluto a Fassari.

I funerali a Roma

La notizia della morte dell'attore romano era arrivata come un fulmine a ciel sereno il 5 aprile. A confermare l'indiscrezione era stata la casa produttrice della nuova serie de "I Cesaroni", la fiction di Canale 5 dove Antonello Fassari ha recitato per anni nei panni dell'oste Cesare, fratello di Amendola. Tre giorni dopo la scomparsa, i colleghi che insieme a lui hanno lavorato in film e fiction italiane di successo si sono dati appuntamento nella chiesa degli Artisti per dargli l'ultimo saluto. Michele La Ginestra, Flora Canto e Enrico Brignano, Edoardo Leo, Emilio Solfrizzi, Lucrezia, Lante Della Rovere e Cinzia Leone sono solo alcuni degli attori che hanno voluto rendere omaggio all'attore romano.

Il gesto di Amendola

A stringersi attorno al feretro di Fassari c'erano soprattutto i colleghi del set "I Cesaroni", dove Antonello Fassari ha recitato per molti anni: Angelica Cinquantini, Micol Olivieri e Niccolò Centioni, che il pubblico ha conosciuto come Rudy, ma anche Massimo Ghini e Max Tortora. Toccante l'abbraccio tra Claudio Amendola e la vedova di Fassari, l'ex moglie Maria Fano. L'attore romano è rimasto a lungo davanti alla bara dell'amico caricata nella vettura prima di essere trasportata al cimitero, prima di accasciarsi sopra al feretro e dargli un ultimo affettuoso saluto. Toccante anche il ricordo di Roberto Ciufoli: " Un pezzo del nostro mondo, un pezzo di spettacolo che se ne va. Antonello era una persona fantastica, non trovo le parole" .

Antonello Fassari avrebbe dovuto fare un cameo nella nuova stagione de "" ma la malattia non gli ha permesso di tornare sul set. "Sapevamo che questa serie nuova sarebbe stata dedicata a lui, ma non eravamo preparati alla notizia", aveva detto Amendola commentando la scomparsa dell'amico e collega.