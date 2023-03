Gabriel Garko a Belve: chi è il fidanzato e il rapporto con Eva Grimaldi

Questa sera, ospite a Belve in onda dalle 21.20 su Rai 2, a sedere su uno degli sgabelli più scomodi e scottanti d’Italia ci sarà Gabriel Garko. L’attore, che solitamente non si abbandona a molte rivelazioni circa la sua vita privata, si racconterà alla conduttrice e giornalista Francesca Fagnani in un’intervista che lascia presagire non poche sorprese.

Chi è il fidanzato di Gabriel Garko

Era il 2020 quando Gabriel Garko si è reso protagonista di una delle scene tra le più indimenticabili del Grande Fratello Vip. L’attore, infatti, aveva fatto coming out in diretta nazionale leggendo un’emozionante lettera all’attrice Adua Del Vesco, con la quale aveva intessuto fintamente una relazione per tenere nascosto il suo vero orientamento sessuale. Da quel momento, l’attore torinese ha avuto diverse relazioni, una tra queste con l’attore e ballerino Gabriele Rossi che, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, aveva dichiarato di aver amato tanto Gabriel Garko.

A novembre 2021 era apparsa sul profilo social di Gabriel Garko una fotografia che lo ritraeva con il suo ultimo compagno, Mattia Emme. A quanto pare, a distanza di più di un anno la relazione continua a gonfie vele anche se del fidanzato di Garko ben poco si sa; d’altronde è proprio lo stesso Gabriel Garko che pare essere molto discreto a riguardo. Ciò che sappiamo è che Mattia Emme è un general manager e che dunque, poco c’entra con il mondo dello spettacolo. Garko, infatti, quando era uscita la notizia della loro relazione ha prontamente dichiarato nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo: “Non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello come qualcuno ha scritto”.

La storia con Eva Grimaldi

Come sappiamo Gabriel Garko ha dovuto nascondere per molti anni la sua sessualità e per questo ha dovuto fingere diverse relazioni. Garko ha dovuto cedere alla messa in scena di storie d’amore tutte organizzate a tavolino e poi rivelatesi false. Tra queste pensiamo a quella con Manuela Arcuri, Rosalinda Cannavò ed Eva Grimaldi.

Eva Grimaldi e lo stesso Garko, però, hanno dichiarato che il loro è stato un rapporto davvero importante. Infatti, l’attrice Eva Grimaldi, che oggi è felicemente sposata con Imma Battaglia, aveva raccontato in un’intervista al settimanale di Alfonso Signorini, Chi: “La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa, non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica… lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio”.

Parole che sono poi state confermate dallo stesso Garko, il quale a Verissimo aveva raccontato: “Io ed Eva abbiamo vissuto otto anni insieme. Siamo stati una coppia a tutti gli effetti, mancava solo il sesso tra noi. Ci siamo aiutati e sostenuti a vicenda. L’ho amata tanto, ma non come la gente poteva immaginare e probabilmente, come persona, l’avrei potuta sposare davvero. Lei è una donna speciale”. Proprio Eva, d’altronde, insieme alla moglie Imma, è stata la prima persona che ha sostenuto Gabriel Garko dopo il suo coming out al Grande Fratello Vip in cui aveva svelato tutta la verità sulla sua vita privata e gli amori fittizi.

Anche sul rapporto con Manuela Arcuri, Garko ha rilasciato delle dichiarazioni che svelavano un rapporto profondo con l’attrice, tanto da definirlo alla stessa Fagnani, nell’intervista che andrà in onda stasera: “Una storia vera”.

Ad oggi Garko si dice profondamente innamorato e desideroso di diventare padre tramite l'adozione di un bambino– come ha raccontato al Corriere della Sera – “Per dagli la possibilità di una vita migliore”, anche se sembra esserne meno convinto ora poiché non gli piace la società in cui viviamo e detesta l’accanimento morboso che impazza sui social.

Anticipazioni a Belve

Questa sera Gabriel Garko sarà ospite a Belve, dove si racconterà in maniera intima ed inedita alla conduttrice Francesca Fagnani. Il bel sex symbol italiano della tv, sarà protagonista dell’intervista in cui di certo non mancheranno i momenti di imbarazzo. Infatti, raccontandosi alla Fagnani, parlerà di alcune delle esperienze che ha vissuto sul set, non tralasciando anche quelle più piccanti. Nel corso dell’intervista, inoltre, Garko si lascerà andare a delle dichiarazioni molto personali raccontando anche quella volta in cui pensò al suicidio.