Belve: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera 14 marzo

Stasera, martedì 14 marzo, torna in onda alle 21.20 su Rai 2 Belve, il programma ideato da Francesca Fagnani, con la collaborazione di Irene Ghergo e realizzato da Loft Produzioni e condotto dalla stessa Fagnani. È il penultimo appuntamento con il fortunato programma di Rai 2 che in questa nuova edizione ha già visto andare in onda quattro puntate. Infatti, la Fagnani, dopo il lancio del programma in seconda serata su Rai 2, che ha registrato degli ottimi risultati per la rete, si è guadagnata il posto in prime time.

Nei suoi pungenti e ironici faccia a faccia la giornalista si confronta, senza sconti, e direi anche senza troppi peli sulla lingua, con i grandi nomi dello spettacolo, del costume, della politica e della cronaca. La Fagnani pone delle domande, la maggior parte delle volte scomode, mai scontate e sempre con il sorriso sulle labbra. Come suggerisce la presentazione ufficiale dello show, le domande si rivolgono a: "donne (e uomini) indomabili, ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare".

Belve, è riuscito a conquistare in poco tempo non soltanto la fiducia del pubblico più adulto, ma anche di quello più giovane, diventando così un vero e proprio fenomeno social. Ormai nell’immaginario comune non può non essere presenta la fatidica domanda di rito che la conduttrice pone ai suoi ospiti: “Che belva si sente?”

Gli ospiti della serata

A quanto pare, secondo le anticipazioni, stasera a sedersi su uno degli sgabelli più scomodi della tv italiana saranno proprio la ballerina e conduttrice statunitense, ma naturalizzata italiana, Heather Parisi, la quale, secondo le indiscrezioni, parlerà della sua carriera e anche della sua rivalità con Lorella Cuccarini; l’attore Gabriel Garko che generalmente è molto restio a parlare della sua vita privata (come d'altronde abbiamo appena visto nel programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle) e la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio. Quest’ultima parlerà per la prima volta in studio del cancro che ha dovuto affrontare nell’ultimo anno.

Inoltre, ad arricchire la puntata ci penseranno le incursioni comiche delle Eterobasiche e Cristina Di Tella, che certamente ci regaleranno un momento di leggerezza. In ultimo, protagonista con il suo monologo ci sarà Michela Andreozzi.

Dove vedere Belve

La quarta e penultima puntata di questa edizione di Belve, che vanta la firma nella sigla di Ornella Vanoni, con la canzone L'appuntamento, sarà in onda questa sera a partire dalle ore 21.20 su Rai 2. Sarà inoltre, possibile seguire il programma in streaming sulla piattaforma Raiplay, sia in live che in on demand.