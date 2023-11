"È stalking". Gatto scomparso, Nino Frassica sotto accusa

La scomparsa del gatto della famiglia Frassica è finita sul tavolo della procura di Spoleto. La moglie dell'attore, Barbara Exignotis, e la figlia Valentina Lubrano sono state denunciate dai vicini di casa per diffamazione e atti persecutori. Ma una denuncia-querela sta per arrivare anche a Nino Frassica. Lo ha anticipato l'avvocato Fabrizio Gentili, che assiste la coppia di pensionati accusata dall'attore e dalla sua famiglia di essersi impossessata di Hiro, il Sacro di Birmania scomparso da Spoleto il 27 settembre scorso.

La prima denuncia

Per oltre un mese la città è stata messa a soqquadro nel disperato tentativo di ritrovare Hiro, il felino di razza di proprietà dei Frassica, che è uscito dall'appartamento della famiglia senza mai farvi ritorno. Quello che sembrava essere un normale allontanamento in realtà avrebbe assunto i contorni di un "rapimento" quando i Frassica hanno scoperto che il loro gatto sarebbe entrato di nascosto nell'abitazione della vicina di casa. Da qui l'attore, la moglie e la figlia si sono fatti pressanti, coinvolgendo i carabinieri nel tentativo di ispezionare la casa della donna accusata di detenere illegalmente l'animale. Così, il 3 novembre, la donna ha sporto denuncia per stalking e diffamazione contro la moglie e la figlia di Nino Frassica e il Pm di Spoleto, Alessandro Tana, ha indagato le due donne. Nella denuncia la signora parla di "insulti e perfino sassate" ricevuti da Barbara Exignotis e la figlia Valentina ma non solo. "Vollero guardare pure dentro il congelatore. E pensate che io sono allergica al pelo di gatto, mi fa starnutire", fa sapere il legale Fabrizio Gentili.

La denuncia a carico di Nino Frassica

Durante le settimane di ricerca, nelle quali Frassica aveva persino offerto una ricompensa da 10mila euro a chiunque ritrovasse il micio, un'altra famiglia è finita però al centro dei sospetti. Due pensionati, dei quali i Frassica hanno fornito persino l'indirizzo sui social nel disperato tentativo di ritrovare Hiro, che ora hanno deciso di denunciare Nino Frassica. Come riferito dal Corriere, il legale della coppia presenterà la denuncia-querela al commissariato di polizia nei prossimi giorni e i reati ipotizzati contro l'attore sono istigazione a delinquere, diffamazione e stalking. Già, perché i pensionati - da quando i sospetti per la scomparsa di Hiro sono ricaduti su di loro - vivono letteralmente barricati in casa sconvolti dalle minacce ricevute dai fan di Frassica e dai numerosi tentativi di sconosciuti di introdursi in casa loro. In tutto questo del gatto Hiro si sono perse le tracce.