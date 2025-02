Gene Hackman oltre il cinema: tutti i libri scritti dopo il ritiro

Ascolta ora 00:00 00:00

La notizia della morte di Gene Hackman ha colto tutti alla sprovvista: non tanto per la morte in sé - l'attore aveva novantaquattro anni - quanto per le modalità. L'interprete de Gli Spietati, infatti, è stato trovato morto il 26 febbraio nella sua casa di Santa Fe, nel New Mexico, insieme alla moglie Betsy Arakawa. Mentre le autorità indagano per scoprire le vere cause del tragico evento (escludendo però atti criminali), il popolo di cinefili non ha perso tempo, iniziando a recuperare tutti i film che hanno caratterizzato la straordinaria carriera dell'attore, da Il braccio violento della legge al più leggero Le riserve. Più di cento film, due premi Oscar vinti e una carriera di tutto rispetto che si è conclusa nel 2004 con Due candidati per una poltrona, quando l'attore decise di ritirarsi dalle scene e dedicarsi ad altro.

Non tutti sanno, infatti, che già qualche anno prima dell'abbandono di Hollywood Gene Hackman aveva deciso di lanciarsi nella carriera di romanziere, che poi è diventato il suo maggiore impiego dopo l'abbandono del mondo del cinema. Sebbene molti attori si dilettino con la scrittura quando arriva il momento di scrivere le proprie memorie - e, in qualche modo, nutrire il proprio ego - Gene Hackman ha scelto una strada del tutto inaspettata, scrivendo romanzi di genere storico insieme all'archeologo sottomarino Daniel Lenihan. La collaborazione, iniziata nel 1999, ha portato alla pubblicazione di tre romanzi che, come si legge sul sito di Publisher Weekly, si intitolano Wake of the Perdido Star, ambientato durante il diciannovesimo secolo, nel pieno dell'era dei pirati, Justice for none, ambientata durante gli anni della Grande Depressione del 1929 e, infine, Escape from Andersonville, romanzo incentrato su un'evasione di prigione durante gli anni della Guerra Civile americana. Dopo questa esperienza di scrittura a quattro mani Gene Hackman ha anche inseguito la carriera da "solista", pubblicando due romanzi in autonomia per Simon & Schuster, il primo dal titolo Pursuit e il secondo intitolato Payback at Morning Peak. Della sua produzione letteraria, in italiano esiste solo Wake of the Perdido Star, pubblicato in Italia nel 2002 dalla casa editrice Le Vespe con il titolo Sulla scia della Perdido Star. Protagonista del racconto è Jack, un giovane uomo che si imbarca in mare nel pieno del diciannovesimo secolo e, attraverso le insidie marittime e l'incontro con persone tanto diverse da lui, avrà l'occasione di crescere, maturare e comprendere quali sono le cose importanti nella vita.

Non è da escludere che ora che l'attore è morto, le case editrici nostrane possano decidere di rivalutare l'opera di Hackman, riportando (o portando per la prima volta) i suoi libri sugli scaffali delle librerie del nostro paese.