Grave lutto per George Clooney: è morta la sorella Ada

George Clooney piange la scomparsa della sorella maggiore Adelia, detta Ada, venuta a mancare all’età di 65 anni dopo una lunga lotta contro il cancro. La notizia è stata confermata da People, al quale l’attore ha affidato un ricordo intenso e carico di affetto: " Mia sorella Ada è stata la mia eroina. Ha affrontato la malattia con coraggio e ironia. Non ho mai conosciuto nessuno così forte. Amal e io sentiremo terribilmente la sua mancanza ". Ada Zeidler si è spenta nella notte del 19 dicembre in una struttura sanitaria del Kentucky, circondata dalle persone che amava.

Una battaglia affrontata con dignità

Secondo quanto riportato nel necrologio, Adelia Zeidler è morta serenamente, dopo aver affrontato la malattia con grande determinazione. Parole che trovano conferma nel ricordo del fratello, che ha più volte sottolineato la sua capacità di mantenere lucidità e senso dell’umorismo anche nei momenti più difficili.

Un legame, quello tra George e Ada, sempre rimasto saldo nel tempo, nonostante le scelte di vita molto diverse: sotto i riflettori l’uno, lontana dalla ribalta l’altra.

Una vita lontana dallo spettacolo

Nata a Los Angeles il 2 maggio 1960, Ada Zeidler era figlia del giornalista e conduttore televisivo Nick Clooney e della scrittrice Nina Bruce Warren. Cresciuta tra la California e il Kentucky, aveva deciso di costruire il proprio percorso lontano dal mondo dello spettacolo, privilegiando l’arte, l’insegnamento e l’impegno nella comunità locale di Augusta, dove viveva.

Artista di talento, aveva insegnato arte per diversi anni nelle scuole elementari dell’Augusta Independent School. Durante gli anni delle superiori si era distinta per l’eccellenza del rendimento scolastico, ottenendo il prestigioso riconoscimento di National Merit Scholar.

L’amore per i libri e l’impegno nella comunità

Grande lettrice, Ada partecipava attivamente a un club del libro locale, condividendo la sua passione con altri appassionati. Era inoltre membro dell’Augusta Art Guild e in passato aveva ricoperto il ruolo di grand marshal della White Christmas Parade annuale, uno degli eventi più sentiti dalla comunità cittadina. Una figura conosciuta e stimata, capace di lasciare un segno senza mai cercare visibilità.

Il rapporto speciale con George Clooney

Nonostante la riservatezza, Ada Zeidler non è mai stata distante dal fratello. George Clooney aveva più volte parlato pubblicamente del loro rapporto, definendolo profondo e basato su una grande stima reciproca. In una rara intervista, lei stessa aveva raccontato con ironia di preferire i contatti via email, per evitare di perdere il numero del fratello nel telefono.

Tra le pochissime apparizioni pubbliche, la più nota resta quella al matrimonio di George Clooney con Amal Alamuddin, celebrato a Venezia nel 2014, quando Ada partecipò alle nozze accanto alla famiglia.

L’ultimo saluto

Ada Zeidler lascia i genitori, i figli Nick e Allison, il marito Kenny, il fratello George con la moglie Amal e numerosi altri familiari.

Una cerimonia commemorativa è prevista nei prossimi giorni. Una vita vissuta con discrezione, dedizione e forza, che oggi vieneanche attraverso le parole di uno dei volti più noti del cinema mondiale, ma soprattutto di un fratello in lutto.