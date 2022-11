"Tu sei una Porsche, a me serve una Ferrari": bufera su Antonino

Antonino Spinalbese ha messo un punto alla frequentazione con Oriana. L'interesse tra i due concorrenti è nato nella casa del Grande fratello vip circa due settimane fa, sfociando in notti di passione travolgenti. Ma dopo l'ultima diretta, nella quale il loro feeling è stato messo sotto la lente di ingrandimento, l'hair stilyst ha fatto un passo indietro. Per chiudere con l'influencer, però, Antonino ha utilizzato un paragone decisamente fuori luogo e la polemica è esplosa.

Le parole di Antonino

Meno di ventiquattro ore fa su Twitter e Instagram è iniziato a circolare un video, nel quale Spinalbese confessa a Oriana di cercare altro. " Sincero, non riesco a far finta di niente. Voglio di più. Voglio la Ferrari, va bene? Te sei una Porsche" , ha dichiarato quasi seccato l'ex di Belen Rodriguez, che poi ha definito la situazione imbarazzante, come il suo paragone. E come era prevedibile, il breve filmato è diventato virale in rete.

I fan hanno provato a difenderlo, interpretando le sue parole: " Non l'ho vista assolutamente in modo negativo. Era un modo per farle capire che sono incompatibili e che lui cerca altro. Questa crociata contro di lui anche no" . Ma questo non ha messo Antonino al riparo dalla polemica, che con il passare delle ore ha preso sempre più piede sui social network.

La polemica social

Il paragone è stato duramente criticato dal popolo dei social, che ha trovato non solo di cattivo gusto il confronto ma anche i toni usati da Antonino con Oriana e i cinguettii di sdegno si sono moltiplicati: " Te che sei invece? Una Punto del '93 tutta scassata? Ma chi si crede di essere? Solo perché ha conquistato Belen (tra l'altro ancora fragile per la storia precedente?) abbassasse la cresta", "Che bassezza paragonare una donna a una macchina, forse preferivi Ginevra che è una ferrari, due perdenti uguali", "Antonino ha usato Oriana, una volta o due, poi l'ha mollata con la scusa della figlia, offendendola pure dicendo, io voglio una Ferrari. Che schifo ". Qualcuno ha addirittura tirato in ballo la sua ex: " La Ferrari ce l'aveva ma l'ha mollato. Se Belen/Ferrari non ti ha voluto cercherei di crescere per meritarmi di nuovo una donna super e non umilierei una Porsche ".

La rabbia dei fan spagnoli

L'affermazione di Antonino ha aperto un "caso" internazionale. In Spagna Oriana è molto conosciuta e seguita e i fan iberici, come quelli sudamericani, non hanno gradito non solo il paragone ma anche i modi dell'hair stilyst e sono piovute critiche anche da oltre i confini nazionali: " Se lo dice un ragazzo a me è l'ultima cosa che mi dice nella sua vita", "Che paragone disgustoso", "In Italia le donne le paragonano alle auto, così Antonino accoppia Oriana per lasciarla ",

L'accusa di Parpiglia

Le parole di Antonino Spinalbese hanno fatto indignare anche Gabriele Parpiglia, che ha definito il suo paragone una vera "violenza". Il giornalista lo ha condiviso nelle storie del suo profilo Instagram, scatenando una forte reazione nella fanbase del gieffino, che a sentire parlare di violenza non ci sta. Ma la questione, ora, potrebbe finire al centro della discussione nella prossima puntata del reality.