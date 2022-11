Notte di passione al Gf Vip: telecamere costrette a censurare le scene

Dopo cinquantotto giorni di isolamento nella casa del Grande fratello vip gli ormoni sono alle stelle e il Covid non sembra turbare minimamente chi è rimasto a Cinecittà. Nelle ultime notti Antonella e Edoardo hanno trascorso molto tempo assieme sotto alle coperte e per molti i due gieffini avrebbero "consumato". Ma a giudicare dai commenti social, e dalle immagini mostrate dai video girati dalle telecamere h24 del Grande fratello, anche Antonino e Oriana si sarebbero lasciati andare a qualche effusione di troppo sotto le lenzuola e sui social i riflettori sono tutti puntati sui quattro concorrenti.

Nelle scorse ore Antonino Spinalbese non ha nascosto di essere molto preso dalla modella e influencer di origini venezuelane, Oriana, ultima entrata nel reality. Parlando con Edoardo Tavassi l'hair-stylist si è lasciato andare a una sorprendente dichiarazione: " A me piace Oriana. Non mi ha preso solo l'estetica ". La chimica tra i due era evidente e il bacio che la coppia si è scambiato la notte dopo la diretta di lunedì sera è stato il preambolo di quanto accaduto nella Casa nelle scorse ore.

Antonino e Oriana hanno trascorso la notte nello stesso letto tra baci e chiacchiere. Le telecamere hanno immortalato anche movimenti sospetti e i due si sono nascosti sotto le lenzuola più di una volta per celare cosa stava accadendo. Ai telespettatori che assistono alla diretta non sono però sfuggiti gli audio e sui social il gossip è infiammato: " Ho proprio visto la diretta stanotte... hanno... Si capiva benissimo", "Ma questo Antonino è andato al Grande fratello solo per accoppiarsi? Ha 0 contenuti!", "Antonio quello che voleva una storiella con Giaele ". Non sono mancate le critiche per l'atteggiamento ipocrita dell'ex di Belen che nella Casa era entrato dicendosi non pronto a una storia perché follemente innamorato della figlia.