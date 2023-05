Il giallo dei due vestiti di Kate all'incoronazione: perché si è cambiata?

Kate Middleton avrebbe indossato due vestiti per l’incoronazione di Re Carlo III, solo che nessuno se ne sarebbe accorto se non dopo aver visto le prime foto ufficiali dell’evento. In teoria non ci sarebbe nulla di male se la principessa avesse fatto confezionare un altro abito per l’occasione. Il problema è che tutti conoscono Kate come la “regina del riciclo”. Per questo i più critici ritengono che sia stato uno spreco avere un doppio outfit. In ogni caso la principessa è riuscita a farsi perdonare al Garden Party in onore dell’incoronazione.

Due scollature per due abiti?

Persino Kate Middleton sarebbe caduta nella trappola della vanità, facendosi confezionare due vestiti per l’incoronazione del suocero. Durante il rito all’Abbazia di Westminster, lo scorso 6 maggio, la principessa ha indossato un abito in crepe di seta avorio a girocollo di Alexander McQueen, decorato con rose, narcisi, trifogli e cardi, ovvero i simboli delle quattro nazioni che compongono il Regno Unito, il mantello del Royal Victorian Order con i colori della Union Jack (non dimentichiamo che la principessa è Dama di Gran Croce dell’Ordine reale vittoriano dal 2019), gli orecchini di perle e diamanti appartenuti a Lady Diana.

Kate non aveva la tradizionale tiara sul capo, in rispetto al dress code un po’ più informale voluto dal sovrano, bensì quello che in inglese si chiama “headpiece” , un accessorio realizzato da Jess Collett e Alexander McQueen a forma di coroncina, decorato con foglie d’argento e cristalli. Invece nel ritratto ufficiale di Hugo Burnand, pubblicato dopo l’incoronazione, Kate Middleton indossa un abito di Alexander McQueen con la scollatura a V su cui risplende la Queen Elizabeth II’s George VI Festoon Necklace, la collana di diamanti che Giorgio VI regalò all’allora principessa Elisabetta nel 1950. Questo vestito sarebbe la replica di un altro abito, sempre di McQueen, sfoggiato dalla principessa nel 2019 al ricevimento del corpo diplomatico a Buckingham Palace. Il dettaglio non può sfuggire: nell’Abbazia Kate aveva un abito a girocollo, mentre nella foto ne ha uno con la scollatura a V, come evidenziato anche dal People. Siamo sicuri, però, che i vestiti siano proprio due?

Kate non ha badato a spese?

I più critici sostengono che Kate Middleton non avrebbe dovuto sperperare denaro per farsi confezionare due abiti e su TikTok è scoppiata la polemica. Qualcuno ha ipotizzato anche che la principessa del Galles abbia indossato l’abito del ritratto ufficiale solo per mettere in risalto la collana della regina Elisabetta. Tutti questi ragionamenti possono essere discutibili sotto molti punti di vista e, per la verità, troppo rigidi e poco realistici. Non ci sarebbe nulla di strano se la principessa del Galles avesse commissionato due abiti per il gran giorno dell’incoronazione.

Poco importa che Kate ci abbia abituato a look riciclati: avere un vestito di riserva nel caso capitasse qualche piccolo incidente in una giornata così importante sarebbe la regola dettata dalla prudenza. Kate, poi, potrebbe aver deciso di utilizzarli entrambi per non “sprecare” il secondo abito. Oppure, durante la cerimonia, la principessa potrebbe aver coperto la scollatura con una mantellina, come suggerisce l’esperto Alastair Bruce. Ipotesi, quest’ultima, piuttosto credibile, poiché il mantello dell’Ordine vittoriano sarebbe stato più comodo da indossare con una mantellina. L’abito, però, sarebbe sempre lo stesso.

Il “giallo” non è completamente risolto, perché nessuno può dire con certezza se esista o meno un secondo vestito. Comunque si è “fatta perdonare” (ammesso che vi sia qualcosa per cui debba farsi perdonare) sfoggiando l’abito celeste di Elie Saab con cappello di Philip Treacy, già visto al Royal Ascot 2019, lo scorso 9 maggio, durante il secondo giorno del Garden Party in onore dell’incoronazione di Re Carlo III.