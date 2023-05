L'eleganza di Kate Middleton: la scelta dell'abito e la coroncina floreale

L’attesa è finita. Il grande giorno è arrivato e finalmente, Carlo III l’Inghilterra all’interno dell’Abbazia di Westminster è stato incoronato ufficialmente sovrano insieme alla moglie Camilla. Grande curiosità sul dress code che avrebbero scelto i reali e, in particolar modo, sulla mise della principessa del Galles, Kate Middleton, la moglie del principe William; sulla partecipazione di quest’ultima, infatti, non ci sono stati dubbi sin dall’inizio, a differenza di Meghan Merkel, compagna del principe Harry che ha deciso di non prendere parte alla cerimonia.

Il look di Kate Middleton

Sappiamo quanto Kate sia in grado di coniugare la moda alla tradizione indossando sempre abiti molto eleganti, ma allo stesso tempo all’avanguardia; per il giorno dell’incoronazione di re Carlo III, la scelta della principessa è ricaduta proprio sulla tradizione e dunque, ha optato per un look dalle tonalità avorio, un colore da sempre utilizzato per la cerimonia della monarchia inglese. Per l’ingresso all’Abbazia di Westminster, Kate optato per un lungo mantello blu (il tradizionale colore della Corona inglese) sotto il quale emergeva semplicemente l’orlo lungo e le maniche adornate da importanti ricami preziosi dell’abito bianco – un modello di Alexander McQueen, suo stilista d’elezione - che teneva nascosto. Sul mantello sono ricamati i simboli del Regno Unito proprio nei colori della sua bandiera. Invece, i quattro fiori delle nazioni d'origine - rosa inglese, cardo scozzese, narciso gallese e trifoglio irlandese - sono stati ricamati sull'abito. A colpire particolarmente, la coordinazione con la figlia di Kate e William, la piccola Charlotte, la quale è vestita con una cappa ricamata. Inoltre, la Principessa di Galles e la figlia presentano sul capo un cerchietto di fiori.

Il copricapo scelto da Kate

La Principessa del Galles ha optato per un copricapo coordinato Jess Collett x Alexander McQueen in argento, piuttosto che per una corona; il cerchietto di fiori presenta cristalli e ricami di foglie ed è identico a quello che, naturalmente in piccolo, indossa la figlia, la principessa Charlotte. La scelta dei fiori, è un richiamo al mondo naturale tanto amato dal nuovo re che per la cerimonia della sua incoronazione ha deciso di volere richiami a fiori e piante ovunque; basti pensare all’invito della cerimonia. Ad accompagnare il meraviglioso cerchietto di fiori nella tonalità platino, un’acconciatura raccolta che mette in risalto gli orecchini di perle scelti da Kate per la cerimonia, dei pendenti di Annoushka Ducas, jewelry designer britannica particolarmente apprezzata dalla Principessa del Galles. Gli orecchini, inoltre, sono un omaggio alla defunta suocera Lady Diana dal momento che appartenevano a lei. Omaggio che Kate ha deciso di fare anche alla regina Elisabetta II, infatti ha indosso una collana con festoni di Giorgio VI, un regalo del re Giorgio VI per la figlia, l’allora principessa Elisabetta.