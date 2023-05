"Sempre in ritardo", così Re Carlo bacchetta William e Kate

Una "normale" famiglia reale. Questo il commento di molti inglesi, quando la stampa scandalistica ha pubblicato un video, con tanto di lettura del labiale, di un infastidito Re Carlo, mentre attende di entrare all'Abazia di Westmister per essere incoronato. Proprio come succede in ogni famiglia c'è chi è puntualissimo e chi fa tutto all'ultimo momento, come William, Kate e i loro figli in ritardo per la partenza del corteo reale.

A rivelare il tutto a Sky News, il lettore di labiale Jeremy Freeman, che ha analizzato un video del re in attesa, mentre, molto infastidito, parlava a Camilla dicendole " Non possiamo mai essere puntuali, succede sempre qualcosa ". Quella che è sembrata una cerimonia perfetta, sotto tutti i punti di vista, ha invece avuto qualche piccolo inciampo, tanto che per il ritardo di William e Kate è stato modificato l'ordine di servizio.

Questo, secondo la scaletta provata maniacalmente per tutta la settimana in orario notturno, prevedeva che: " Le loro altezze reali il principe e la principessa del Galles, la principessa Charlotte del Galles e il principe Louis del Galles arrivano alla Great West Door e vengono condotti ai loro posti all'interno dell'Abazia. Tutti restano seduti fino a che le loro Maestà il Re e la Regina arrivano dalla Porta Ovest, suona la fanfara e tutti si alzano in piedi ".

Ma così non è stato, e Kate e William hanno "obbligato" Carlo e Camilla e circa 4 miliardi di persone collegate in tutto il mondo, ad un fuori programma inaspettato. Alla fine tutto si è risolto e se non fosse stato per l'esperto di lettura labiale, nessuno si sarebbe reso conto di nulla, anche se un membro del clero ha ammesso che " due o tre problemi " durante l'incoronazione ci sono stati.

Ma questo forse, oltre al principino Louis letteramente un meme vivente, ce li rende ancora più simpatici e li avvicina a tante famiglie normali che vivono le stesse cose. Al contrario invece chi si è "sbrigato" è stato Harry, rimasto a Londra solo per il tempo necessario dell'incoronazione e già dopo un'ora era in volo per Los Angeles dove, grazie al fuso orario, è riuscito ad essere presente al compleanno del figlio. Secondo alcuni insider, Carlo era molto dispiaciuto di questa decisione, e durante il pranzo privato di famiglia dopo l'incoronazione, ha alzato il calice facendo gli auguri ad Archie. Harry era stato invitato, ma ha preferito non essere presente per "più di una ragione", che tutti ben conoscono.