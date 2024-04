Gianni Morandi con un occhio bendato sui social. Paura per il cantante

Dopo essere mancato per diverso tempo dal web, Gianni Morandi è tornato a mostrarsi sui suoi canali social, ma la foto pubblicata dal cantante ha preoccupato non poco i suoi fan. Il cantautore si è mostrato con una vistosa fasciatura all'occhio e, sebbene abbia provato a ironizzare sulla sua condizione, tra i follower che lo seguono con affetto si è scatenato il panico. Ad alimentare la preoccupazione dei suoi sostenitori è stato lui stesso, che ha evitato - almeno per il momento - di rispondere alle tante domande arrivate in breve tempo sotto al suo post. Da sempre molto disponibile e aperto a rispondere ai suoi follower, in questo caso Gianni Morandi ha evitato di fornire spiegazioni sul suo stato di salute sia su Facebook che su Instagram.

L'ultimo post che ha scatenato i fan

Da tempo il cantautore bolognese ha ridotto la sua presenza sui social media, preferendo la vita reale a quella virtuale. Di tanto in tanto, però, continua a condividere alcuni momenti della sua giornata con i follower, come la visita in ospedale fatta a Lewis Ferguson, capitano del suo Bologna, che pochi giorni fa ha subito un brutto infortunio. "Ha 24 anni ed è stato operato al ginocchio per un grave incidente sul campo di gioco e ne avrà per almeno sei mesi. Malgrado questo, non ha perso il sorriso…", ha scritto Morandi sui social network e i suoi ammiratori si erano rallegrati di vederlo sorridente e in forma. Nelle corse ore, però, Gianni Morandi ha condiviso una nuova foto e quello che i fan hanno visto è stato l'artista con una vistosa medicazione sull'occhio. "Ho fatto a pugni... #evviva", ha scritto ironico il cantautore bolognese senza svelare, però, il motivo della benda sull'occhio.

Cosa è successo a Gianni Morandi

Com'era prevedibile le mancate spiegazioni di Morandi hanno scatenato il delirio sotto ai suoi post e in molti hanno detto la loro tra ipotesi e strane spiegazioni. Qualcuno ha parlato dell'eventualità di un'infezione, mentre altri hanno pensato che Morandi si sia sottoposto a un comune intervento per la cataratta. Ma quest'ultima ipotesi è apparsa sin da subito poco plausibile per molti utenti. Dopo un'operazione simile, infatti, non vengono applicate garze ma conchiglie trasparenti da rimuovere 24/48 ore dopo la procedura. Per il momento, dunque, le condizioni di salute di Gianni Morandi rimangono un mistero.

Ma il fatto che Gianni si sia mostrato sui social nonostante l'occhio malconcio, e abbia scherzato sulle sue attuali condizioni di salute, fa tirare un sospiro di sollievo ai suoi fan, che tre anni fa temettero per la sua salute dopo il drammatico incidente avvenuto nel giardino della sua abitazione.