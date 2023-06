Giorgia e l'amante di Damiano, il tormentone di Asia Argento, Pierpaolo Petrelli e l'altra Giulia

Gossip e estate, binomio perfetto (almeno per gli amanti del genere). Da Giorgia Soleri versus Martina Taglienti a Asia Argento in coppia con Drusilla Foer fino alle gesta di Victoria De Angelis e e Pierpaolo Pretelli, questa settimana ce n'è per tutti i gusti.

Damiano, Giorgia e l'altra (Martina)

Cominciamo dal gossip più discusso del momento: l'addio tra Damiano David e Giorgia Soleri. Dopo la pubblicazione del video, nel quale si vede il leader dei Maneskin baciare una sconosciuta in un locale a Formentera, il romano si è affrettato a chiarire: " Niente corna, con Giorgia ci eravamo lasciati da qualche giorno ". E giusto qualche giorno dopo si è fatto beccare a limonare con l'amica di scuola Martina Taglienti. Ma i social non perdonano e le prove di un interesse di lunga data di Damiano nei confronti della modella 22enne sono arrivate sul banco degli imputati. "La tresca c'era da tempo", ha sentenziato un fan su Instagram e a ben guardare la foto, che circola da ore in rete, l'unica a non essersene accorta sarebbe stata proprio Giorgia Soleri. Nello scatto Martina e Giorgia sono immortalate nel backstage di un concerto dei Maneskin, uno dei tanti ai quali le due ragazze avrebbero partecipato assieme. Sono sorridenti e sembrano amiche. Stai a vedere che Damiano teneva il piede in due staffe?

Nuova fiamma per la bassista del Maneskin

Tra gente che va e gente che viene, c'è anche la nuova fiamma di Victoria De Angelis. A Formentera i Maneskin si stanno divertendo alla grande dopo le fatiche del tour mondiale e la bassista del gruppo non ha perso l'occasione di mostrarsi insieme alla sua nuova ragazza. I baci, le carezze e gli abbracci sullo yacht (noleggiato dalla band per fare bisboccia con gli amici) tra Victoria e Luna (questo il nome della sua nuova fiamma) sono stati immortalati dagli obiettivi dei paparazzi del settimanale Chi, che ha dedicato al servizio un richiamo in prima pagina. L'amore è appena sbocciato e la coppia non si nasconde, neppure sui social dove gli scatti audaci non mancano.

Pierpaolo Pretelli e Giulia (non Salemi)

C'è un'altra Giulia al fianco di Pierpaolo Pretelli, anzi nel bagno accanto. A svelare il possibile altarino tra Giulia Accardi e il fidanzato della Salemi è stata proprio l'influencer, che ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto al quanto singolare. Passi la posa da influencer navigata nel bagno di un locale a Formentera, ma quello che i fan hanno intravisto vicino a lei ha scatenato il finimondo: Pierpaolo intento a espletare un bisognino fisiologico. Che ci facevano insieme nel bagno dei maschietti? Lei è stata ricoperta di insulti dalla fanbase dei Prelemi e ha prontamente rimosso la foto, smentendo lo smentibile. Lui non parla. Ma se non c'è niente, che bisogno c'era di cancellare la foto? Gatta ci cova.

Che ci fanno Asia Argento e Drusilla Foer insieme?

Ormai tutti cavalcano l'onda dei tormentoni estivi per tirar su due spicci. Mica serve essere un cantante per metter giù un testo e una melodia, devono avere pensato Asia Argento e Drusilla Foer, che sono uscite con un brano, il cui titolo è già tutto un programma: "Io ne voglio ancora". Di canzone c'è ben poco (giusto la musica in sottofondo) e il testo appare più una pièce teatrale, ma magari fanno il botto.