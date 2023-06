Annalisa e il commento hot, Alessia Marcuzzi scatenata, Ghenea: inizia l'estate calda dei vip

Annalisa, il trikini e il commento hot di Emma

Annalisa continua a infiammare il web. A pochi giorni dall'annuncio a sorpresa delle nozze con il fidanzato, Francesco Muglia (manager 43enne), la cantante fa impazzire non solo il rapper Guè Pequeno (che non manca di metterle like a foto e video Instagram) ma anche la collega Emma Marrone. L'amicizia, che lega i due ex talenti di Amici di Maria De Filippi, è di lunga data e Emma non ha mancato di manifestare il suo apprezzamento per la foto in costume pubblicata da Annalisa sul suo profilo. " Che bona! ", ha scritto la Marrone sotto al post, dove l'artista è apparsa sexy avvolta in un trikini giallo.

Madalina Ghenea e il tennista: la foto osè sparisce dal web

Madalina Ghenea preferisce gli sportivi. Dopo il flirt con Niccolò Zaniolo, l'attrice rumena, musa di Sorrentino nel film "Youth", pare si frequenti con il tennista bulgaro Grigor Dimitrov. Lui, 32 anni, ha un passato da latin lover (una delle sue ex è la collega Maria Sharapova) ma oggi sembra avere occhi solo per Madalina. Su Instagram la coppia si è immortalata in pose sexy e audaci, ma le foto - come riferisce Dagospia - sono state rimosse perché troppo intime. Un po' come successe con Zaniolo.

Carolina Stramare sexy a Porto Cervo (senza Spinalbese)

Avvistata l'ex Miss Italia Carolina Stramare a Porto Cervo. Con chi? Di sicuro senza Antonino Spinalbese. L'ex concorrente di Pechino Express sembrava si frequentasse con l'ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese (fresco di partecipazione al Gf Vip) ma in Sardegna Carolina è sbarcata senza l'hair stylist. La modella ha messo in mostra curve mozzafiato e sfoggiato pose provocanti nel suo primo post Instagram dal sapore estivo. Lo yacht a fare da sfondo non poteva mancare e like e apprezzamenti sono arrivati a pioggia.

Marcuzzi-Santarelli scatenate sulla terrazza Fendi

Alessia Marcuzzi e Elena Santarelli sanno come divertirsi alle feste. Le due showgirl si sono fatte decisamente notare per i balli scatenati durante l'inaugurazione del Rhinoceros Rooftop di palazzo Fendi a Roma. Al party la Santarelli è arrivata con il marito Bernardo Corradi, mentre Alessia Marcuzzi (pare) senza il toyboy Jody Proietti, ma si sono messe in mostra scatenandosi tra balli e canti. Il video della performance bollente è stato condiviso direttamente dalla Santarelli su Instagram, senza il bisogno di scomodare i paparazzi. " Cause girls just wanna have fun ", ha detto l'ex professoressa dell'Eredità.

Ex gieffino corteggiatore a Temptation Island

Di reality in reality in cerca di visibilità. Gianluca Costantino, modello e personal trainer, protagonista dell'ultima edizione del Grande fratello vip ha deciso di sbarcare in Sardegna e prendere parte a Temptation Island in qualità di tentatore. Costantino, che nella casa è rimasto solo poche settimane, corteggerà una delle fidanzate che si metteranno in gioco nella nuova edizione del reality dei sentimenti e chissà che non diventi uno dei protagonisti delle storie di Temptation.