Giorgia, Martina e ora l'attrice hard: le pazze notti di Damiano dei Maneskin

Dopo l'addio a Giorgia Soleri e il bacio all'ex compagna di liceo Martina, una nuova donna sembra essere spuntata al fianco di Damiano David. Secondo i rumor più recenti, infatti, il leader dei Maneskin avrebbe trascorso una notte di fuoco con l'ex pornostar Jessie Andrews, 31enne americana con un passato sui set hard oggi starlette del mondo della moda e delle serie tv statunitensi.

Le voci su una presunta frequentazione tra il cantante e la star americana stanno circolando con insistenza in rete in seguito ad alcune segnalazioni e alla pubblicazione di foto "sospette" da parte di entrambi sui rispettivi profili Instagram. Di rientro da Madrid, dove i Maneskin hanno fatto tappa in occasione di un festival, il frontman della band ha fatto ritorno a Milano e ha soggiornato in un hotel in centro. Lo stesso nel quale ha trascorso alcune notti Jessie Andrews e a molti questa è sembrata essere molto di più di una coincidenza.

Le foto e i post Instagram sospetti

La modella ed ex attrice hard è stata ospite dell'evento organizzato a Firenze da Luisa Via Roma e Vogue e dopo la due giorni fiorentina si è spostata nel capoluogo lombardo per trascorrere alcuni giorni di relax. Secondo i bene informati Jessie Andrews e Damiano David, che pare si conoscessero già grazie al lungo tour americano fatto dalla band negli scorsi mesi, si sarebbero incontrati e avrebbero concluso la serata in albergo.