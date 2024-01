Da Gomorra all'altare, Salvatore Esposito sposa Paola Rossi. La proposta da sogno a New York

Fiori d'arancio per Salvatore Esposito, il Genny Savastano della serie Gomorra. L'attore ha chiesto la mano della fidanzata, Paola, durante un viaggio a New York e poi ha condiviso il video su TikTok e Instagram. La fuga romantica nella Grande Mela, prenotata per accogliere il 2024 nel migliore dei modi, è stata organizzata nei minimi dettagli da Salvatore Esposito all'insaputa della storica fidanzata, con la quale fa coppia fissa da diversi anni.

La proposta a New York

L'attore napoletano, diventato celebre grazie alla serie cult Gomorra, ha scelto il Rockefeller Center, uno dei luoghi simbolo di New York, soprattutto sotto le festività natalizie, per inginocchiarsi davanti alla compagna e farle la fatidica proposta. Salvatore Esposito ha portato la sua Paola sulla pista di ghiaccio sotto all'albero di Natale simbolo della metropoli e dopo averle fatto fare un giro sui pattini l'ha sorpresa, mettendosi in ginocchio e estraendo dalla tasca l'anello di fidanzamento. Tra lacrime ed emozioni travolgenti, la fidanzata dell'attore non esitato un istante e, dopo avere detto "sì", ha abbracciato e baciato Salvatore. L'intera scena è stata ripresa da alcuni amici della coppia, che hanno voluto immortalare il momento, e poi il video è stato condiviso sui social network, diventando virale in brevissimo tempo.

Le parole di Salvatore Esposito

" Il nostro 2023 si chiude con il momento più bello ed emozionante della nostra vita. Ci aspettano tanti altri anni insieme amore mio e tante altre emozioni da vivere. Grazie a chi mi ha aiutato a organizzare tutto alla perfezione e per aver reso possibile questo nostro sogno, agli amici e a tutti i presenti che mi hanno aiutato con il loro affetto a non farmi scivolare", ha scritto Salvatore Esposito su TikTok condividendo una foto del momento della proposta, aggiungendo : "Ovunque sarai, io sarò. She said Yes!". Cariche di emozioni anche le parole di Paola Rossi, che su Instagram ha condiviso il video, aggiungendo poche parole : "Ancora non riesco a razionalizzare tutto. Un'emozione che non riesco neanche a spiegare a parole".

Chi è Paola Rossi, la fidanzata di Salvatore Esposito

Paola Rossi e Salvatore Esposito stanno insieme da ormai dieci anni. La coppia si è conosciuta nel 2014 grazie a uno scambio di messaggi sui social. Il primo incontro avvenne in Spagna, dove lei si trovava per l'Erasmus, e a raccontare come andò fu l'attore anni fa: "L'ho vista sbucare da dietro una colonna agli arrivi dell'aeroporto, la prima volta. Mi ha buttato le braccia al collo e ancora stanno lì". Dopo l'esperienza di studi in Spagna, Paola Rossi si è laureata in Giurisprudenza e da anni è un'agente della TT Agency, agenzia di rappresentanza, consulenza e promozione artistica di personaggi famosi, tra i quali c'è anche Esposito.