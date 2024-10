Il GF, la proposta a Venezia, la gravidanza: la storia d'amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

È definitivamente arrivata al capolinea la storia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Dopo due anni di tira e molla la coppia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, si è detta addio. L'influencer l'ha confermato pochi giorni fa nello studio di Verissimo: "Oggi non siamo più una coppia, adesso siamo buoni genitori che si rispettano. Dedichiamo la nostra vita a Celine. Ci vediamo, parliamo, facciamo cene in famiglia con lei". Nonostante la breve durata della storia, la relazione tra Sophie e Alessandro è stata seguitissima dagli amanti della cronaca rosa.

L'incontro al Grande Fratello 6

Dicembre 2021. Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e donne, partecipa al Grande Fratello Vip. L’influencer è nella casa più spiata d'Italia da oltre due mesi, quando conosce Alessandro Basciano. Lui è un modello ed ex tentatore di Temptation Island. Tra i due comincia una simpatia, ma Sophie sta vivendo un flirt con Gianmaria Antinolfi, ex di Belen. Con il passare delle settimane, però, il feeling tra Basciano e Codegoni cresce e i due sono sempre più vicini.

Il primo bacio davanti alle telecamere

Dopo tre settimane di conoscenza Sophie e Alessandro si scambiano il primo bacio davanti alle telecamere. È la sera di Capodanno e nei giorni successivi i due gieffini vivono attimi di passione nella casa del Grande Fratello. Il pubblico è pazzo di loro e fuori da Cinecittà nascono addirittura fanbase soprannominate #basciagoni (dall'unione dei loro cognomi). Basciano si dichiara apertamente all'influencer ma la relazione che i due vivono all'interno della Casa è fatta di alti e bassi e la coppia si scontra spesso.

La convivenza fuori dal reality

Conclusasi l'esperienza al Grande Fratello Vip, Alessandro e Sophie bruciano le tappe. L'amore è così forte che i due decidono di andare a convivere e scelgono Milano per iniziare la loro nuova vita di coppia lontano dalle telecamere del reality. Intanto arrivano le prime ospitate televisive. Il 20 marzo 2022 sono ospiti di Verissimo, dove ripercorrono le tappe della loro giovane storia d'amore, parlando già di progetti come figli e matrimonio.

La proposta a Venezia

Settembre 2022. Dopo un'estate piena di impegni professionali e paparazzi sempre incollati a loro, Sophie e Alessandro partecipano alla Mostra del cinema di Venezia come ospiti di un brand. I due calcano il red carpet del Lido attirando l'attenzione dei fotografi, ma Sophie non sa che quella sarà una giornata indimenticabile per lei. Mentre i flash li illuminano Basciano estrae una scatolina dalla tasca dello smoking e si inginocchia davanti a Sophie, chiedendole ufficialmente la mano. Lei si inginocchia e lo bacia, sussurrando un timido sì e le foto della proposta fanno ben presto il giro del web.

L'annuncio della gravidanza

Il tempo di programmare le nozze, però, non c'è. Una sorpresa inattesa scombina i piani della coppia, che annuncia la gravidanza. " Non è stata programmata, ma è supervoluta ", svela Basciano durante un'intervista. Il 29 novembre 2022 e su Instagram i Basciagoni svelano di essere in attesa del loro primo figlio, del quale non conoscono ancora il sesso. " Quell'amore che oggi ci ha portato la felicità più grande che potessimo provare. E adesso che dire… la tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare", scrivono sui social Alessandro e Sophie.

La nascita di Celine Blue

Il 12 maggio 2023 viene alla luce Celine Blue, la primogenita di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. L'annuncio della nascita viene fatto ancora una volta su Instagram, dove la coppia svela il nome della bambina: " Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato…mamma e papà ti amano da morire. La nostra Céline blue". È l'inizio di una nuova vita come famiglia, ma l'idillio dura poco.

La crisi dopo l'estate

A ottobre 2023 sul web iniziano a circolare le prime voci di crisi poi Sophie conferma l'addio. " Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione", scrive l'influencer su Instagram per annunciare la fine della storia con Alessandro. Pochi giorni dopo, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Sophie allude a presunti tradimenti, dicendosi sicura di non voler tornare con l'ex fidanzato.

Il ritorno di fiamma

A febbraio 2024 la cronaca rosa riferisce di un riavvicinamento tra i due ex gieffini. Secondo i bene informati Sophie e Alessandro stanno provando a ricostruire il loro rapporto per il bene della figlia Celine. Solo durante l'estate, però, la coppia esce allo scoperto confermando il ritorno di fiamma. Sophie e Alessandro vengono fotografati felici e sorridenti con la piccola Celine e i fan sperano che l'amore questa volta li porti all'altare.

L'addio definitivo

All'inizio di giugno si torna a parlare di un nuovo allontanamento tra Basciano e la compagna.

È il padre di mia figlia, e lasciando perdere ciò che è successo, è una persona con cui ho condiviso momenti importanti e che mi ha dato la gioia più grande della mia vita. Non siamo più una coppia, ma due genitori che si vogliono bene. Il nostro amore oggi è per nostra figlia

Le voci, però, rimangono tali fino allo scorso sabato quando, a, Sophie conferma che con Alessandro è davvero finita: "".