Grave lutto per Alessandro Cecchi Paone, morta la madre Paola Maria. Il post di addio

" Ciao mamma ". Con queste parole Alessandro Cecchi Paone ha annunciato la morte della madre, Paola Maria Marini in Cecchi Paone. La donna, nata l'8 luglio 1938, si è spenta all'età di 88 anni per cause sconosciute. Nel suo post di addio Cecchi Paone non ha infatti fornito ulteriori dettagli sugli ultimi giorni di vita della mamma e sui motivi che hanno portato al suo decesso.

L'annuncio su Instagram

Il giornalista e conduttore ha scelto Instagram per annunciare la scomparsa della madre, alla quale ha dedicato un post di addio. Alessandro Cecchi Paone ha condiviso una foto della donna in un momento di felicità vissuto qualche anno fa, alla quale ha aggiunto poche parole e la data di nascita e quella della morte, avvenuta nella giornata di mercoledì 27 novembre. L'annuncio è stato ricondiviso anche dal marito di Cecchi Paone, Simone Antolini, che si è stretto al fianco del compagno in questo momento di profondo dolore. Tra i commenti di cordoglio comparsi in breve tempo sotto il post spiccano quelli di Riccardo Signoretti, Luigi Di Maio, Marco Mazzoli e Giovanni Terzi, collega e marito di Simona Ventura.

La riservatezza sulla famiglia

La scomparsa di Paola Maria Marini arriva a un anno di distanza dalle nozze di Alessandro Cecchi Paone con Simone Antolini. Lo scorso dicembre la coppia si è sposata con rito civile a Napoli, nella sala della Loggia del Maschio Angioino, alla presenza di amici, familiari e parenti. Non è chiaro se la madre di Cecchi Paone fosse presente o meno alle nozze a causa dell'età, ma sotto al post il commento di un follower ha catturato l'attenzione: " Almeno ha avuto la possibilità di vederti felice un abbraccio fortissimo". Sulla sua famiglia di origini il divulgatore scientifico è sempre stato molto riservato e chiuso e non ha mai condiviso foto sui social né rilasciato dichiarazioni in merito ai suoi genitori.

Neppure durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, nel 2018, si era aperto sui rapporti con il padre e la madre. Per questo l'annuncio della scomparsa di mamma Paola Maria ha toccato profondamente i suoi fan, che hanno intravisto nel gesto di Cecchi Paone un'apertura sulla sua vita privata.