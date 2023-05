"È in gravi condizioni", "Sono scaramantico": cosa è successo a Massimo Boldi

Le fake news colpiscono ancora. L'ultima vittima della trappola del web è Massimo Boldi. Nelle scorse ore si è diffusa la voce che l'attore fosse stato ricoverato d'urgenza in ospedale a causa di un grave problema al cuore, ma di vero non c'era proprio niente. O meglio. Boldi ha avuto problemi di salute, sì ma nel 2018. La notizia, invece, è stata ripresa come se il dramma fosse attuale, scatenando il panico in rete e l'attore si è visto costretto a fare una smentita ufficiale prima su Dagospia poi attraverso le agenzie di stampa.

Cosa è successo in rete

È bastato un titolo suggestivo e di richiamo per fare diffondere la fake news a macchia d'olio sul web. "Massimo Boldi, finito in gravi condizioni sotto i ferri: il grave problema di cuore. Intervento d'emergenza", recita l'intestazione dell'articolo, che ha fatto preoccupare i fan dell'interprete di "Natale sul Nilo". Il fatto è stato ripreso da alcuni siti di informazione e la fake news è diventata virale, tanto da richiamare l'attenzione del diretto interessato.

La smentita a Dagospia

Massimo Boldi ha voluto fare sapere a fan e curiosi di godere di ottima salute e ha inviato una nota a Roberto D'Agostino con richiesta di pubblicazione su sito Dagospia. " Caro Dago su alcuni siti circolano indiscrezioni sulle mie "gravi condizioni di salute". Fortunatamente sto bene e queste notizie non sono vere. Al limite sbarello con il Suv sulle rotaie del Tram ", ha detto l'attore, scherzando sulla disavventura vissuta pochi giorni fa a Milano, quando a bordo della sua auto è rimasto impantanato in mezzo ai binari.

"Sono scaramantico"