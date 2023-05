"Ero al telefono con due modelle...". Massimo Boldi racconta l'incidente

Il video della rocambolesca disavventura, che Massimo Boldi ha vissuto sabato scorso a Milano, è ancora virale sui social network. E non poteva essere altrimenti, visto il clamore suscitato dall'episodio. L'attore sembrava essere nel bel mezzo di un set cinematografico, quando è rimasto impantanato con la sua nuova auto in mezzo alle rotaie della tramvia milanese. Ma invece delle telecamere a riprenderlo c'erano i telefonini di alcuni passanti, che hanno assistito alla singolare scena.

A causa del fango, le ruote del Suv sul quale si trovava l'attore sono rimaste impantanate nel bel mezzo dei binari del tram in zona Porta Venezia con il conseguente stop alla circolazione dei mezzi, che è durato alcuni minuti. Grazie all'intervento di alcuni passanti e fan, però, l'automobile è stata prontamente liberata e Cipollino ha potuto riprendere la sua strada, lasciando libere le rotaie e consentendo alla circolazione dei tram di riprendere regolarmente. Il filmato di Boldi, che prova a liberare la sua vettura dalla morsa del fango, è stato condiviso sul web centinaia di volte e Barbara d'Urso ha invitato l'attore a Pomeriggio 5 per raccontare cosa è davvero accaduto nel cuore di Milano pochi giorni fa.

Massimo Boldi a Pomeriggio 5