Guè Pequeno e la gaffe hot: pubblica un suo video hard sui social poi lo rimuove

Guè Pequeno lo ha fatto di nuovo. Nelle scorse ore il rapper milanese ha condiviso nelle storie del suo profilo Instagram un filmato privato, relativo a una notte di sesso con una ragazza, ma poi ha cancellato tutto. Tanto è bastato, però, perché la notizia si diffondesse in rete generando curiosità e ironia. Già, perché non si tratta della prima volta che Guè pubblica per "sbaglio" un video hard sui suoi profili social.

Cosa è successo su Instagram

Secondo quanto riferito dal giornalista Giuseppe Candela, il cantante ha pubblicato un video dai contenuti piccanti nelle storie della sua pagina Instagram poco dopo l'alba di domenica 26 marzo, ma poi ha rimosso il video. " Il cantante Guè ci è cascato di nuovo. Ha pubblicato su Instagram (per sbaglio?) un video hot in cui fa sesso con una donna. Il filmato è stato cancellato dopo qualche minuto ", si legge su Twitter.

Il video sarebbe stato visto da diversi utenti e qualcuno sarebbe riuscito addirittura a salvarlo, pubblicandolo all'interno di siti con contenuti porno, svelando l'identità della donna che nel filmato è a letto con il rapper. Per qualcuno si tratterebbe di Yusmary Ruano, da cui Pequeno ha avuto una figlia l’anno scorso.

Il precedente nel 2017

Il popolo dei social si è subito scatenato con commenti e battute sull'accaduto e il nome di Gué Pequeno è finito nelle tendenze di Twitter soprattutto perché il cantante non è nuovo a "errori" del genere. Nel 2017, infatti, durante una diretta Guè Pequeno condivise con i propri follower un filmato, nel quale si mostrava intento a masturbarsi. Un contenuto breve, di circa cinque secondi, subito rimosso dal suo canale social, ma ricondiviso da qualcuno che riuscì a salvarlo giusto in tempo per farlo diventare virale sul web.

La vicenda tenne banco per settimane in rete e Selvaggia Lucarelli ne parlò, mettendo a confronto Fedez e Gué. " Fedez rimuove la foto con gli arrosticini e Pequeno quella col wurstel. Cos'è, una nuova forma di dissing?‬ ", ironizzò la giornalista, sfruttando il tema caldo del momento per inserirsi nella discussione e ottenere visibilità.