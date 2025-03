“Gli ha fatto il lavaggio del cervello”. La debolezza di Harry di fronte a Meghan

Da quando Harry e Meghan sono andati via da Londra per costruire una nuova vita in California circola l’idea secondo la quale sarebbe la duchessa l’elemento dominante della coppia: lei prenderebbe le decisioni (anche quella della Megxit) e sceglierebbe la linea di condotta in pubblico dei Sussex. In questa narrazione il principe Harry è ridotto al ruolo impietoso di comparsa di lusso, se non proprio di burattino nelle mani della moglie.

Due bufere mediatiche

Lo scorso 18 marzo è stata resa pubblica la richiesta del principe Harry per il permesso di soggiorno negli Stati Uniti. Tale divulgazione avrebbe dovuto risolvere il mistero sulle presunte false dichiarazioni del duca riguardo all’uso di droghe. Il documento, però, sarebbe stato “pesantemente censurato” , come riporta la Nbc e non fornirebbe alcuna risposta ai tanti dubbi dei media e del think-tank conservatore Heritage, che si è battuto per poter visionare la domanda. In contemporanea con questa tempesta mediatica, che ha portato la stampa internazionale a chiedersi se il principe sarebbe stato espulso dagli Stati Uniti, ha ripreso forza un’altra indiscrezione sui Sussex: il duca non sarebbe più davvero padrone di se stesso. Le sue opinioni e le sue scelte sarebbero ormai nelle mani della scaltra Meghan.

“Lavaggio del cervello”

A Radar Online un insider ha parlato dell’importanza, dell’impatto emotivo e mediatico degli Invictus Games, la competizione sportiva per i veterani di guerra ideata dal principe Harry nel 2014. L’evento, come ricorda l’Express, è spesso stato definito “il miglior lavoro” del duca. La fonte, però, ha messo in evidenza che dopo ogni edizione Harry si sentirebbe disorientato, come se non avesse più nulla da fare e non provasse alcuna gioia in ciò che ha. “Quando [la competizione] è finita lascia un vuoto e quest’anno non ha fatto eccezione” , ha chiarito l’insider, riferendosi ai giochi del 2025, disputati in Canada. “Harry non sa cosa fare con se stesso” . Soprattutto ora che Meghan ha tutti i riflettori puntati sulle sue nuove iniziative, dalla serie Netflix “With Love, Meghan” al brand “AsEver”. “Sono tutti indaffarati intorno a lei. Ora tutto ruota intorno a Meghan” , ha aggiunto la fonte. Harry parrebbe quasi appassito, come se fosse “sotto…un incantesimo. Alcuni potrebbero addirittura osare dire che sembra gli sia stato fatto il lavaggio del cervello”.

“Niente vita sociale”

L’insider ha proseguito: “Harry non ha una vita sociale al di là della [duchessa]. Aveva molti amici nel Regno Unito, ma da quando è arrivata Meghan non parla più con loro e li vede molto meno. All’inizio era impercettibile, ma quegli amici hanno l’impressione che [la Markle] non voglia che lui frequenti le persone che conosceva quando era scapolo”. Difficile dire dove sia la verità. Tuttavia sarebbe giusto precisare che spesso il matrimonio porta a una ridefinizione delle priorità. Non è raro vedere neosposi che ridimensionano il tempo trascorso con le amicizie di sempre. A tal proposito, nella docuserie Meghan, citata ancora da radar Online, aveva commentato: “In qualunque relazione, molte volte, quando un ragazzo si innamora di una ragazza i suoi amici cominciano a dire: ‘Oh mio Dio, è cambiato. Non lo vedo più, è sempre con lei’ e si dà la colpa alla ragazza. Questo accade se vivi in una piccola o in una grande città, oppure nella royal family. [Harry] non sarebbe stato attratto da me, né interessato a me se non avesse percorso il suo cammino” . Una strada, secondo la duchessa, che apparteneva solo a Harry, sinonimo di indipendenza e volontà personale che nessuno poteva, né aveva il diritto di attraversare ed esplorare al suo posto e che lo ha portato da Londra alla California.

“Negoziati”

Nella docuserie “Harry & Meghan” (2022) il duca aveva ammesso non solo di sentire la mancanza dei suoi amici nel regno, ma anche della sua stessa patria. A Vancouver, durante gli Invictus Games, Harry ha poi affermato di sentirsi “sentimentalmente connesso” con il suo Paese. Non a caso nel 2027 i giochi si terranno a Birmingham. Potrebbe essere un’altra ottima occasione di riavvicinamento tra il principe e la royal family (sempre che le cose non si sistemino prima, nell’arco dei due anni che ancora mancano agli Invictus Games d’Inghilterra). Il problema rimarrebbe la duchessa: “Meghan ha chiuso con la Gran Bretagna” , ha evidenziato la fonte di Radar Online “e non c’è dubbio che ciò abbia causato tensioni tra loro” . Questa è una rivelazione interessante: Harry non sarebbe del tutto libero di recarsi quando vuole nella madrepatria e non solo a causa degli attriti con la famiglia d'origine. Ogni partenza verso l’Inghilterra (persino i viaggi compiuti durante la battaglia legale contro i tabloid) sarebbe il risultato di “negoziati” con Meghan, ha scritto Radar Online. La fonte ha spiegato: “Ciò mostra uno squilibrio nelle dinamiche di potere [della coppia]”.

Sensazione di “vuoto”

Scegliendo di abbandonare Londra, i doveri reali e trasferendosi a Montecito Meghan avrebbe pensato solo a se stessa e deciso anche per il principe: “Questo amplifica [la sensazione] di vuoto, la mancanza di qualcosa di significativo nella vita di Harry” , ha dichiarato la fonte, la cui opinione sarebbe condivisa da diversi esperti reali. Tina Brown, ex editor di Vanity Fair citata da Page Six, si è spinta a dire che il duca sarebbe "alla mercé di Meghan”, la quale “…è impeccabile quando si tratta di sbagliare tutto”.

“Bravo a essere il principe Harry”

In un certo senso Harry starebbe sperimentando una specie di crisi di identità ora che è lontano dalla vita royal. Un problema che i duchi avrebbero creato insieme. Quando erano a Londra non volevano più essere i Sussex al servizio della Corona, ora che sono in California non potrebbero fare a meno dell’aura regale, poiché affascina il pubblico (e potrebbe essere uno dei motivi per cui durante il programma “With Love, Meghan” la duchessa ha insistito tanto per essere chiamata Meghan Sussex e non più Meghan Markle). Tina Brown è certa: “In Inghilterra [molti] faranno carriera stroncando Harry. Ma la realtà è che Harry è molto bravo a essere il principe Harry. La tragedia in tutto questo è che lui è senza dubbio il più talentuoso membro della royal family per quel che concerne essere un principe, è tutto ciò che sa fare…in questo è perfetto” . Ciò significa che Harry potrebbe aver perso se stesso mentre cercava se stesso. Può apparire un ragionamento contorto, ma è più facile di quanto sembri: il duca avrebbe creduto di trovare l’indipendenza, di potersi esprimere liberamente lontano dalla royal family non comprendendo, invece, che il suo vero sé si trovava proprio a Palazzo.

L’amore è un altro discorso

Tutto questo non significa che Harry e Meghan non si amino. Al contrario. La situazione sarebbe molto più sfumata. Entrambi si sarebbero scelti. In seguito la duchessa avrebbe aiutato il principe a superare i suoi traumi infantili. Infatti nel marzo 2023, come riporta il People, durante un evento virtuale con il dottor Gabor Maté per presentare “Spare” Harry disse: “Mia moglie mi ha salvato. Ero bloccato in questo mondo e lei mi ha aiutato tirandomi fuori da quella situazione” . Tuttavia Meghan avrebbe anche trascinato Harry in un universo, quello hollywoodiano, che non gli appartiene: “[Con la Markle Harry] è come un agnello al macello”, ha aggiunto Tina Brown. “È rimasto estremamente impressionato da Meghan. Pensava che lei sapesse tutto, [la duchessa] lo ha persuaso di essere una scaltra esperta di Hollywood che li avrebbe resi delle star. E lui l’ha seguita ciecamente, proprio come un bambino”.

Tornare indietro?

Chissà se Harry ha mai pensato di tornare sui suoi passi, se ha mai percepito il rimpianto per aver lasciato una vita che magari non è stata sempre benevola con lui ma forse era la sua esistenza. La sua strada. Non l’ha scelta, ma si sono influenzati a vicenda. Nonostante tutto. L’impressione è che il duca, molto innamorato di Meghan e altrettanto arrabbiato con la royal family, si sia lasciato trasportare, perdendo di vista la sua unicità in parte senza neanche rendersene conto. Potrebbe persino essere felice pur percependo i rimpianti e la nostalgia. Il confine tra questi sentimenti non è così netto. Se anche Harry volesse tornare indietro, tutto sarebbe più complicato, sebbene non impossibile: i rapporti con Carlo III e il principe William andrebbero ricostruiti, Harry dovrebbe superare la sensazione di aver fallito lontano dalla Corona (cosa che i media britannici, in particolare, gli farebbero notare ogni giorno per lungo tempo).

“la partner più forte”

“Harry sembra terrorizzato da ciò che accadrebbe se dovesse allontanarsi da Meghan”.

Soprattutto, però, dovrebbe trovare la forza di decidere per sé, riequilibrando la relazione di potere con Meghan,nella coppia, come ha fatto notare l’esperta reale Ingrid Seward al Sun. Tutt’altro che semplice perché, ha detto la fonte di Radar Online,