"Mi ha annientato, ma ora ho vinto io”. Dall'anello rispedito per posta al divorzio: chi era l’ex di Meghan

Meghan Markle evita accuratamente di nominare in pubblico il suo ex marito, il 49enne Trevor Engelson, produttore cinematografico di New York. Come se sperasse di cancellare quella parte della sua vita, pur consapevole che ciò non sia affatto possibile. Anche Engelson ha cercato di mantenere il silenzio sugli anni trascorsi con Meghan. Il suo, però, sembra più un atteggiamento dettato dal desiderio di privacy, da una personalità incline alla discrezione. Trevor avrebbe trascorso un periodo difficile dopo il divorzio. Oggi, però, si sarebbe preso la sua rivincita grazie a una carriera brillante e a un nuovo matrimonio. Entrambi vissuti nella più totale riservatezza.

“Differenze inconciliabili”

Trevor e Meghan si incontrarono in un bar, come riferisce il magazine Hello, nel 2004. Si frequentarono per sette anni, durante i quali Engelson riuscì a farsi strada nel mondo del cinema come produttore, mentre la futura duchessa partecipava ai provini nella speranza di intraprendere una carriera luminosa a Hollywood, mentre lavorava come calligrafa.

Meghan fece anche un cameo in un film prodotto dal suo primo marito, ovvero “Remember Me” (2010) con Robert Pattinson. I ruoli importanti, decisivi per arrivare tra le stelle del firmamento cinematografico internazionale, però, non arrivavano. Le cose andavano molto meglio sul fronte sentimentale: nel 2010, durante un viaggio in Belize, Trevor chiese a Meghan di sposarlo.

Il matrimonio, spiega ancora Hello Magazine, venne celebrato il 10 settembre 2011 in Giamaica, per l’esattezza nel Jamaica Inn di Ocho Rios, di fronte a 107 invitati. I festeggiamenti durarono quattro giorni. Nel 2011 Meghan ebbe la sua grande occasione: lavorare nel legal drama televisivo Suits.

Le riprese si svolgevano in Canada, ma la lontananza non sembrava un problema per la coppia. Non in un primo momento, almeno. Nel 2013, infatti, Meghan spedì per posta raccomandata al marito l’anello di fidanzamento e la fede. I motivi di un simile gesto non sono mai stati chiariti nel dettaglio. Ufficialmente la loro fu una separazione consensuale, diventata effettiva nell’agosto 2013, per “differenze inconciliabili” .

La rivincita di Trevor

L’aneddoto degli anelli rispediti per posta fece il giro del mondo quando Meghan Markle entrò nella royal family britannica. C’era da aspettarselo, perché questo gesto non fa che accrescere l’aura di mistero intorno a questo addio, che sarebbe avvenuto “del tutto all’improvviso” , ha rivelato un amico della duchessa nel libro di Andrew Morton “Meghan. A Hollywood Princess” (2018), citato dall’Express. Trevor Engelson sarebbe uscito “devastato” dal divorzio, ha riportato il Mirror, completamente scioccato dagli eventi e dalla rapidità con cui si sarebbero susseguiti. Non sarebbe stato lo stesso per la Markle.

Nel documentario di ITV “Prince Harry and Meghan. Truly, Madly, Deeply” (2017), citato dall’Express, l’attrice Abby Wathen, che lavorò con la duchessa nel film “Random Encounters” (2013), ha dichiarato: “Entrambe avevamo affrontato un divorzio e anche questo ci ha unito. Io ero distrutta, lei ne era uscita era più forte. Non era la relazione giusta per lei, così ha voltato pagina”.

Dopo un periodo di sofferenza, però, anche Trevor ha voltato pagina. Nel 2019, al Rosewood Miramar Beach di Montecito (proprio il luogo in cui vivono oggi Harry e Meghan, a volte il destino gioca strani scherzi) il produttore si è sposato con Tracey Kurland, dietista ed ereditiera da cui ha avuto tre figli: Ford Grace (2020), Sienna Lee (2021), Logan Stanford (2025).

Anche il lavoro va a gonfie vele: Trevor Engelson, infatti, ha vinto un Emmy per il documentario “L.A. Burning. The Riots 25 Years Later” (2017). Nel 2023 un suo amico ha rivelato al Mail On Sunday: “Per molto tempo le cose sono state complicate per Trevor. Lui è un bravo ragazzo e Meghan lo ha annientato quando ha chiesto il divorzio…ma ora è tutto passato. Quando l’ho visto di recente, continuava a dire di non essere mai stato più felice, di quanto ami essere padre e del fatto che non si sia mai sentito più realizzato”.

“è andato avanti e, in un certo senso…ha una vita migliore di quella di Meghan. Con ogni probabilità ha più soldi di lei, fa ciò che ama ed è lontano dai riflettori. È la vendetta perfetta”.

Non vorrebbe più sentir pronunciare il nome di, ha detto ancora l’amico, ma