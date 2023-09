“Guai a nominarla”. La vendetta dell’ex marito su Meghan Markle

Quando Meghan Markle entrò a Palazzo era una giovane donna con un passato alle spalle: una carriera nascente a Hollywood e un ex marito. Naturalmente non c’era nulla di strano in tutto questo, nessuno ebbe da ridire. Anzi, sarebbe stato bizzarro il contrario. Del resto la monarchia britannica è cambiata molto dai tempi della principessa Margaret e del suo amore proibito per il divorziato Peter Townsend. Il problema è quando il passato ritorna, magari per vie indirette. Il Daily Mail ha raccolto le confidenze di un amico di Trevor Engelson, ex marito di Meghan Markle e sono venute fuori delle rivelazioni intriganti. Uno stravolgimento di destini che forse nemmeno gli interessati avrebbero potuto prevedere.

“Era devastato”

Il primo matrimonio di Meghan Markle durò due anni. Nel 2013 la non ancora duchessa di Sussex e il marito, Trevor Engelson, divorziarono per “differenze inconciliabili” . Secondo diverse ricostruzioni, riportate dal Daily Mail, l’ex attrice avrebbe rispedito per posta a Trevor sia l’anello di fidanzamento, sia la fede nuziale. Un brutto colpo per l’uomo, come ricorda al Mail on Sunday un suo amico: “Per lungo tempo le cose sono state difficili per Trevor. È un bravo ragazzo, ma Meghan lo ha distrutto quando ha chiesto il divorzio. Quando iniziò a frequentare il principe Harry, fu devastato un’altra volta, perché la pubblicità intorno al matrimonio e poi…l’intervista a Oprah gli ricordavano costantemente lei…”.

La fonte ha spiegato: “[Trevor] era affranto. Telefonava ai loro amici comuni dicendo che non sapeva cosa fosse andato storto. Gli ci volle un po’per riprendersi…poi, nel 2016, venne fuori che Meghan stava uscendo con il principe Harry…Povero Trevor, dovette passare attraverso tutto questo, essere avvicinato dai media e anche dagli amici che chiedevano come si sentisse. Non è stato facile” .

A quanto pare Engelson era molto amato anche dalla famiglia di Meghan. Thomas Markle, il padre della duchessa, strinse un rapporto di amicizia e fiducia con il primo genero. Tutto il contrario di ciò che accadde con Harry, visto che i due non si sono mai incontrati: “Mi piaceva davvero Trevor”, disse Thomas al Daily Mail. “Era un perfetto gentiluomo con mia figlia e mi trattava con grande rispetto. Quando chiese la mano di Meghan, non potevo essere più felice…Era sempre gentile e rispettoso con Doria e me”.

Un altro insider vicino alla coppia, quasi volendo dare tutta la colpa del fallimento matrimoniale alla duchessa, disse: “Trevor è sempre stato leale nei confronti di Meg. Quando lei ottenne la parte in Suits, lui fu il suo più grande sostenitore”. In ogni caso fu Engelson a uscire sconfitto dal divorzio. “Ma fa tutto parte del passato ormai” , ha dichiarato l’amico intervistato dal Mail On Sunday. Il destino, infatti, sembra essersi completamente ribaltato nel giro di pochi anni.

“L’uomo più felice del mondo”

“Quando ho visto [Trevor] di recente, continuava a dire di essere felice come non era mai stato, che ama essere padre e non si è mai sentito più soddisfatto” , ha proseguito l’amico. Infatti nel 2019 Engelson ha sposato la dietista ed ereditiera Tracey Kurland, che ha portato in dote un patrimonio da 500 milioni di dollari lasciatole dal padre, morto nel 2021 a causa di complicazioni conseguenti al Covid.

La coppia vive in una tenuta enorme a Los Angeles e ha due figlie. Ma non finisce qui: Trevor è diventato un famoso produttore di Hollywood: “Sono una famiglia unita e una grande coppia. Trevor adora sua moglie e le sue bambine. Quando è con loro, non smette mai di sorridere”. Ci sarebbe solo un piccolo neo: “Tutti, nella vita di Trevor, sanno di non dover menzionare la parola con la ‘M’. È andato avanti e, in un certo senso, si può dire che stia vivendo una vita migliore di quella di Meghan. Ha più soldi di lei ora, sta facendo ciò che ama ed è lontano dai riflettori. È la vendetta definitiva”.

Trevor Engelson ha raggiunto a Hollywood il successo che Harry e Meghan hanno visto sfumare dopo il loro trasferimento negli Usa. È un professionista apprezzato, mentre la popolarità dei duchi di Sussex è sprofondata nella noia del pubblico, stanco delle loro continue lagne contro la royal family. Perfino l’ultimo documentario Netflix del principe Harry, “Heart of Invictus”, sarebbe un flop secondo Newsweek, visto che non è riuscito nemmeno a entrare nella Top Ten dei più visti della settimana.

Dal punto di vista professionale Trevor ha ottenuto ciò che i Sussex desiderano, ma non riescono a conquistare. Engelson corre, i duchi arrancano. Nessuno sa se l’ex marito di Meghan abbia mai provato sentimenti di rivalsa, ma di certo si è preso la sua rivincita.