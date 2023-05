"Non l'hanno fatta entrare". Cosa è successo alla sfilata tra i Ferragnez e la sorella Valentina Ferragni

Valentina Ferragni sarebbe stata tenuta a debita distanza da Fedez e Chiara Ferragni nel corso dell'ultima sfilata del marchio di moda Luis Vuitton. Forse non è stata riconosciuta, oppure è stata separata volutamente da cognato e sorella, fatto sta che in casa Ferragnez si è aperto un vero e proprio caso. Della serie: sorelle di serie A e di serie B. A rivelare quanto successo all'esclusiva sfilata Cruise 2024 è l'irriverente sito Dagospia, che ha raccontato del singolare episodio avvenuto nella sale del seicentesco palazzo Borromeo situato a Isola Bella sul lago Maggiore.

Nei giorni scorsi e sotto una pioggia battente, la casa di moda francese ha presentato la nuova collezione alla presenza di numerosi volti noti del mondo dello spettacolo e dei social. Tra gli ospiti figuravano grandi nomi come Cate Blanchett, Oprah Winfrey, Emma Stone e il nuovo direttore creativo della linea uomo Pharrell Williams e tra i volti italiani c'erano anche Chiara Ferragni e Fedez. Il rapper non ha mancato di documentare la sua presenza sul lago Maggiore con video e storie condivise su Instagram, persino l'incontro con il cantante coreano Felix. Al défilé di moda era presente anche la sorella minore di Chiara, Valentina Ferragni, ma a quest'ultima sarebbe stato impedito di entrare in una delle sale, dove erano stati sistemati per l'occasione l'imprenditrice digitale e il marito.

Cosa è successo alla sfilata