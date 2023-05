"Non parlare di crisi", "Hai rotto i...". La lite tra Fedez e Chiara Ferragni dallo psicanalista

La seconda stagione di The Ferragnez verrà ricordata soprattutto per la violenta lite avvenuta tra i due coniugi davanti allo psicanalista. In uno dei primi episodi della serie Fedez sembra volere parlare della crisi vissuta un anno fa dalla coppia, ma l'influencer lo zittisce e quello a cui i telespettatori assistono subito dopo è un duro scontro tra Fedez e Chiara Ferragni, tanto che il rapper decide di abbandonare la scena per alcuni minuti.

La crisi di Fedez e Chiara

I Ferragnez hanno vissuto una crisi ben prima di quella tanto chiacchierata nel post Sanremo. Chiara e Fedez hanno attraversato un momento complicato un anno fa e il rapper all'inizio della seconda stagione della docu-serie sembra volerne parlare apertamente nella seduta di coppia dallo psicologo. " Abbiamo litigato seriamente solo una volta e sono andato via di casa ma è durata poco. Diciamo che abbiamo vissuto momenti di crisi personali e di coppia ", esordisce lui, ma Chiara sbuffa e si mostra scocciata dalle dichiarazioni del compagno, tanto che lo psicoterapeuta fa una precisazione: " Chiara manda segnali, vedi Federico ". Fedez infastidito conferma che qualcosa non va in quella situazione, ma non sembra intenzionato a mollare la presa sulla questione, mentre Chiara sembra voler fare di tutto per evitare l'esposizione, alla quale sa di andare incontro.

La rabbia di Fedez

Chiara Ferragni spiega il motivo della sua riluttanza a parlare ma di fatto rimane vaga: " Gli ho detto di non parlare di questa cosa, di non usare la parola crisi e lui che fa... Ti avevo detto di non raccontare di questa cosa in generale ". Fedez si indispettisce e la sua rabbia esplode: " Fai tu allora, io mi sono già rotto i coglioni. Va bene parliamo d'altro, ma se permetti mi girano un po' i coglioni che lei mi dica che non posso dire determinate parole. Chi sei tu per dirmi quali parole posso pronunciare? ". Lo scontro tra i due coniugi è forte e lo psicologo interviene per placare gli animi, ma il rapper è una furia: " Allora non parliamo di un cazzo, che stiamo qui a fare. Fai una cosa, parla tu da sola con lui, chiarisci tu le cose ma io non ho voglia di perdere tempo ". Così Fedez esce di scena nonostante le telecamere rimangano accese.

"Non siamo mai stati più uniti di così"