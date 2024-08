"Non lo vuole alla sua incoronazione". L’ira di William su Harry

Ascolta ora 00:00 00:00

Il principe William starebbe già pensando alla sua futura incoronazione. Può sembrare prematuro ma, in realtà, la royal family è abituata a fare piani a lungo termine, che si tratti di funerali, di matrimoni o, appunto, incoronazioni. È un vero e proprio stile di vita, un’impostazione mentale necessaria, poiché l’istituzione monarchica ha una vita secolare che trascende quella, relativamente breve, dei suoi rappresentanti. Per questo il principe di Galles, dicono gli insider, avrebbe già le idee piuttosto sul tipo di incoronazione che vorrebbe. In particolare sembrerebbe certo un dettaglio di non poco conto: il principe Harry non dovrà essere invitato.

La faida continua

Dalla Megxit a oggi gli insider hanno spesso insistito sulla possibilità di una riconciliazione tra William e Harry, interpretando ogni minimo segnale come quello della svolta. I tabloid hanno parlato molte volte di metaforici “ramoscelli d’ulivo” , simboli di tentativi di pace da parte dei Windsor, in particolare di William e Kate, nei confronti di Harry e Meghan.

La realtà, però, sarebbe molto diversa, almeno secondo le fonti. Al Daily Mail un amico di famiglia sostiene che i fratelli si sarebbero “allontanati”, fatto “terribilmente triste” . Addirittura non si rivolgerebbero la parola da circa due anni, cioè dal funerale della regina Elisabetta. Li ricordiamo insieme, accompagnati dalle mogli, il 10 settembre 2022, per l’ormai celebre passeggiata di quaranta minuti nel parco di Windsor. Uno degli ultimi omaggi alla sovrana scomparsa che, pare, avrebbe organizzato proprio William, chiedendo ai Sussex di partecipare.

All’epoca i giornali non fecero mistero della loro speranza di vedere di nuovo i fratelli uniti. Le cose, però, andarono di male in peggio. Fino al colpo di grazia riportato dal Sunday Times: un’altra persona molto vicina alla Corona ha dichiarato che William non vorrebbe vedere il Harry neppure nel giorno della sua incoronazione. Poco importa quanto tempo ci vorrà fino a quel momento: il principe di Galles avrebbe già preso una decisione: non invitare il duca di Sussex.

Tuttavia questa presunta scelta non dovrebbe indurci a pensare che Harry sia in cima ai pensieri del fratello. Un insider ha chiarito: “Quest’anno l’attenzione [di William] è stata tutta per sua moglie, i suoi figli e suo padre. Suo fratello non è davvero qualcosa di cui si parla”. È comprensibile: William ha ben altro per la testa e il duca, molto semplicemente, non sarebbe più una priorità. Del resto sembra che anche Harry non sia affatto ansioso di fare pace con la sua famiglia.

Invito rifiutato

Secondo il Times il principe Harry avrebbe rifiutato l’invito di Carlo III a soggiornare a Buckingham Palace durante il suo ultimo viaggio a Londra, lo scorso maggio. Il duca di Sussex tornò in patria da solo per partecipare al decimo anniversario degli Invictus Games, prima di ripartire per la Nigeria con Meghan. I tabloid dissero che Carlo III avrebbe acconsentito alla richiesta del figlio di poter dormire in una delle residenze reali, offrendogli un alloggio a Buckingham Palace. All’improvviso, però, il principe optò per un hotel.

Nessuno riuscì a spiegarsi questo cambiamento apparentemente repentino. Stando a nuove indiscrezioni Harry avrebbe rifiutato l’invito di Carlo a rimanere a Buckingham Palace. Non sono ancora chiare le motivazioni dietro il gesto, ma un insider ha precisato: “Non so cos’altro avrebbe potuto fare di più il Re. Ha offerto a Harry di stare a Buckingham Palace, ma sembra che neanche questo fosse sufficiente. Non è affatto chiaro quali fossero i piani di Harry”.

Il Times ricorda che in quei giorni Carlo III si trovava a Clarence House e stava continuando le cure contro il cancro. Padre e figlio non riuscirono a vedersi a causa dell’agenda fitta di impegni del Re. Secondo la fonte, però, se Harry fosse rimasto a Buckingham Palace, per il sovrano sarebbe stato più facile organizzare un incontro.

Qualcuno ipotizza, velatamente, che sia stato il duca a evitare di parlare con suo padre.

Non ci sarebbe più dialogo tra Harry e la sua famiglia. Tuttavia mentre Carlo continuerebbe a credere che la pace sia ancora possibile, William, stanco e deluso, avrebbe già fatto dei piani per il futuro che escluderebbero del tutto il fratello dalla sua vita.