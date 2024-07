"Erediterà più di William". Il lascito della Regina Madre per il principe Harry

Ascolta ora 00:00 00:00

Da mesi si rincorrono le voci secondo cui il principe Harry e Meghan Markle sarebbero in difficoltà economiche. Alcuni dei loro progetti si sarebbero rivelati un fallimento, altri sarebbero ancora lontani dalla completa realizzazione. A quanto pare, però, il duca può dormire sonni tranquilli. Starebbe per ereditare una fortuna dalla bisnonna, la Regina Madre Elizabeth Bowes Lyon (mamma della regina Elisabetta) e questo denaro potrebbe aiutarlo a continuare la sua nuova vita in California. In ogni caso, che le voci riguardanti la bancarotta si rivelino vere o infondate, paradossalmente questa eredità rappresenterebbe una spinta in più verso l’attuazione della totale indipendenza economica dei Sussex dalla royal family.

Milioni di sterline per Harry

Il giorno del suo quarantesimo compleanno, il prossimo 15 settembre, il duca di Sussex dovrebbe avere accesso all’eredità lasciatagli dalla Regina Madre. Ben 7 milioni di sterline (8,5 milioni di dollari), ha specificato The Times. La Regina Madre, infatti, poteva contare su una fortuna da 70 milioni di sterline che avrebbe depositato in un fondo fiduciario a favore della famiglia. A William e Harry spetterebbero 14 milioni di dollari. Harry, come è evidente, starebbe per ricevere una somma più alta di quella ereditata dal principe William sempre al compimento dei 40 anni, il 21 giugno 2022.

Questo apparente squilibrio, ha chiarito il Mirror, non sarebbe una novità per nessuno a corte, bensì il risultato di accordi stipulati molti anni fa dalla royal family. Può darsi che la fortuna destinata a Harry sia una sorta di compensazione per il figlio cadetto e, dunque, risulti più consistente. Del resto il principe William sarà sempre più ricco di suo fratello: può contare sulla notevole fortuna derivata dagli introiti del Ducato di Cornovaglia, insieme di proprietà che spetta di diritto al principe di Galles (stando al Mirror, però, una parte di questi guadagni, esentasse, sarebbe andata anche a Harry).

La Regina Madre, molto probabilmente, ha tenuto conto di questi elementi quando ha diviso i suoi beni tra i bisnipoti. A Fox News l’esperto reale Christopher Andersen ha spiegato: “La Regina Madre sapeva che [Harry] avrebbe avuto meno opportunità e responsabilità. È stata una decisione logica e ponderata”.

I più poveri di Hollywood

Forse a molti verrà naturale chiedersi per quale ragione la Regina Madre avrebbe deciso di permettere a William e Harry di entrare in possesso dell’eredità proprio al compimento dei 40 anni. A tal proposito l’esperto reale Christopher Andersen ha dichiarato sempre a Fox News: “Perché 40? Possiamo immaginare che per una donna che ha vissuto quasi 102 anni i 40 siano l’età perfetta per ereditare dei soldi extra, quando sei abbastanza giovane per apprezzarli, ma anche abbastanza maturo e, si spera, abbastanza saggio, da non sperperarli”.

Di una cosa, però, l’esperto pare sicuro: “Naturalmente la bisnonna del principe non poteva prevedere tutti i problemi che Harry avrebbe causato al resto della famiglia. Penso che lo avrebbe completamente escluso [dal fondo fiduciario] se avesse saputo”. Non solo: il Mirror ha riportato la notizia secondo cui grazie all’eredità della Regina Madre e al contratto con Netflix siglato nel settembre 2020 il patrimonio di Harry e Meghan ammonterebbe a circa 60 milioni di dollari (46 milioni di sterline).

La cifra è astronomica, ma non farebbe dei duchi neppure i più benestanti tra i loro amici di Hollywood. Al contrario: George Clooney sarebbe dieci volte più ricco di Harry e Meghan con una fortuna che si aggirerebbe sui 560 milioni di dollari. Per non parlare di Oprah Winfrey, che ha creato un vero e proprio impero da 2,8 miliardi di dollari.

La carriera dei Sussex negli Stati Uniti è ancora tutta da costruire e, ammesso che i due non commettano passi falsi, molto dipenderà dalla loro capacità di amministrare il denaro che guadagneranno o che riceveranno in eredità.