"Le hanno offerto diversi copioni". La Ferragni e la nuova vita nel cinema

Ormai i social network sono diventati un ambiente ostile per Chiara Ferragni. I guai giudiziari, che la vedono coinvolta per il caso Balocco, le stanno ancora costando caro in termini di engagement e su Instagram l'influencer continua a perdere consensi e fan (1700 seguaci in meno al giorno, secondo gli ultimi dati di Not Just Analytics). Molti marchi e aziende hanno deciso di interrompere le collaborazioni con l'imprenditrice digitale, ma a quanto pare c'è qualcuno che è pronto a scommettere su di lei e sembra essere pronto a darle una possibilità di rilancio.

Si tratta del produttore Andrea Iervolino, 36 anni, fondatore di diverse società di produzione cinematografiche e studios. Due settimane fa si era vociferato che l'imprenditore fosse pronto a scritturare Chiara Ferragni per un docufilm sui fratelli Maserati, che verrà girato questa estate. Attraverso le pagine del settimanale Chi, però, oggi si scopre che i contatti tra l'influencer e il produttore sono stati serrati nell'ultimo periodo e che sul piatto potrebbero esserci altri ruoli cinematografici per lei.

Le indiscrezioni e le parole di Iervolino

"Andrea Iervolino in quest'ultimo mese ha offerto diversi copioni all'ex di Fedez. Il debutto della Ferragni al cinema potrebbe essere la sua nuova strada", riferisce la rivista di gossip e spettacolo, parlando del possibile esordio della Ferragni nel mondo dorato del cinema. Non solo. Chi ha svelato che in ballo ci sarebbe anche una pellicola incentrata proprio sulla storia dell'imprenditrice digitale: "Tra i progetti possibili non c'è solo il docufilm sui fratelli Maserati, ma anche un biopic sulla vita della Ferragni, tra ascese e cadute".

Due settimane fa Iervolino al Corriere della sera aveva dimostrato un grande interessamento per l'ex di Fedez. "Chiara ha tutte le caratteristiche per bissare nel cinema il successo che ha avuto come imprenditrice digitale. I brand che la scaricano sbagliano", aveva dichiarato il produttore, aggiungendo: "Vedo in lei un volto di attrice internazionale. Non le mancano le qualità per diventarlo. E una come lei potrebbe aiutare i produttori a vendere film in tutto il mondo".

Da quel giorno, secondo il settimanale Chi, ci sarebbero stati incontri emirate a coinvolgere l'influencer nei progetti cinematografici della società di Iervolino. In attesa di capire se davvero la Ferragni si butterà nel cinema, i due si seguono reciprocamente su Instagram, segno inequivocabile che i contatti ci sono stati e forse qualcosa sta per succedere.