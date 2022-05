Carolina Marconi sterile dopo la chemioterapia: "Ho congelato un ovulo"

" La chemio, in sostanza, mi ha reso sterile ". Un nuovo dolore si aggiunge a quello già vissuto da Carolina Marconi. L'ex gieffina ha svelato di avere seri problemi a rimanere incinta dopo le pesanti cure, a cui si è sottoposta negli ultimi due anni per guarire da un tumore al seno.

Carolina Marconi lo ha rivelato al settimanale Chi, raccontando del calvario che sta attraversando per realizzare il suo sogno di diventare madre. " Così io, prima di iniziare la chemioterapia, ho congelato un ovulo. Uno solo. Dunque, ho il 10% di possibilità di rimanere incinta: avrei dovuto congelarne 10, ma non potevo fare terapie ormonali con il tumore al seno, sarebbero state un accelerante per il male ". Non è solo il suo corpo a essere un ostacolo verso la maternità, anche la burocrazia non è dalla sua parte. La modella venezuelana ha dichiarato di essere pronta anche a adottare un bambino, ma per la legge italiana questo non è possibile. Senza l'approvazione della legge per il diritto all'oblio oncologico, chi è guarito dal cancro non può prendere un mutuo né adottare prima di alcuni anni.